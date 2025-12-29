„Az első reakcióm mindig a félelem” – rosszabbodott a gyógyíthatatlan beteg Mónika állapota, már járni is alig bír

Mindennap hitet, erőt és reményt ad sorstársainak Teknyős Pálné Hosszú Mónika, amikor megosztja a közösségi oldalán, épp milyen tünetek gyötrik őt. A fiatal nő régóta küzd egy rejtélyes betegséggel, amely napról napra rombolja az egészségét. Betegségnaplója a Facebook-oldala, ahol karácsonykor egy újabb szörnyű tünetről számolt be.
Mónika mitokondriális betegséggel küzd, egy olyan veszedelmes, genetikai kórral, amely gyógyíthatatlan és nagyon ritka. A mitokondriumok az emberi sejtek „erőművei”, energiát állítanak elő, amelyekből a többi között az izmok képesek összehúzódni, a tartóizmok dolgozni.
Sajnos egy a betegség keseríti meg Mónika életét, a tünetei is szörnyűek.
A többi között:
Az Akasztón élő nő élete teljesen megváltozott, amióta az egészsége emiatt veszélybe került. Sokszor rohamok, fájdalmak gyötrik Mónikát, aki igazi hősként állja a sarat. Kevesen beszélnek erről a rejtélyes betegségről, és még kevesebben tudják, mégis mivel jár. Ő épp ez ellen, és a sorstársait erősítve döntött úgy: kendőzetlenül beszámol róla a „Törékeny erő” – mitokondriális betegek történetei és mindennapjai nevű Facebook-oldalán, hogy milyen nehézségekkel és küzdelemmel jár egy ilyen betegség.
- Harcolok, hogy megismerjenek minket! Felvállaltam ezt, teszek fel magamról videókat, pedig nem szeretem mutogatni magamat, de csak így tudom eljuttatni a külvilág felé, hogy mivel is jár ez a betegség. Tudni kell, hogy nincs két egyforma beteg. Bízom benne, hogy sikerrel fogok járni – árulta el korábban Mónika a Borsnak, hogy mi hajtja a betegségnaplója vezetésében.
Legutóbb, december 25-én egy megrázó videót tett közzé a közösségi oldalán. Mónikának sajnos nemcsak az ünneplésről szólt a karácsony. Egy fertőzés felerősítette a harcot a mitokondriális betegséggel szemben, és ő veszített.
A fertőzésem a gyomor-béltraktust érintette, ami sok energiát vett el a szervezetemből, miközben próbáltam két lábon járni. Az én testem a mitokondriális betegségem miatt gyengébb, és túlhajtottam magam. A fertőzések rontani szoktak az állapotunkon, és ha netán egy kicsit próbáljuk magunkat utolérni a munkában, és mellé még úgymond túlhajszoljuk magunkat, akkor adódhat össze a két dolog, és okozhat egy maradandó károsodást. A járásom romlása lett a következmény…
- árulta el Mónika.
Eddig is nehéz volt neki minden lépést megtennie, de remélte, talán jobb lehet. Sajnos nem. A megosztott videón Mónika a falnak támaszkodva sétál, miközben jobb lábát csak a kezével tudja megemelni.
Mutatjuk a felvételt:
- Az első reakcióm mindig a félelem, mert sosem tudom előre, milyen mértékű lesz a romlás. Ezután megpróbálok alkalmazkodni, és elfogadni az új helyzetet. Nem harcolok ellene, hanem megtanulok együtt élni vele. Reméltem, hogy még javulhat a járásom, de sajnos úgy néz ki, maradandó lesz. Muszáj emeljem a jobb lábam, hogy tudjak közlekedni. Nagyon fárasztó, de én akkor is két lábon akarok járni! – húzta ki magát a hős Mónika, aki azért osztotta meg a megrázó videót, hogy mások is lássák, mi történik egy sokszor „láthatatlan betegségben élő” emberrel.
- Sokáig azt mondták a tüneteimre, hogy pszichés eredetűek, de ma már tudom, hogy a mitokondriális betegségem áll a háttérben. Ha beszélek róla, az nemcsak rólam szól, hanem azokról is, akiket még mindig nem vesznek komolyan – zárta szavait.
