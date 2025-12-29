KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Az első reakcióm mindig a félelem” – rosszabbodott a gyógyíthatatlan beteg Mónika állapota, már járni is alig bír

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 08:30
Napokig csendben volt Teknyős Pálné Hosszú Mónika és küzdött a gyógyíthatatlan kórral, ami gyötri őt, de sajnos romlott az állapota. Az akasztói nőt egy rejtélyes betegség támadta meg, amely most újabb gyötrelmes csapást mért rá. Őszintén beszélt róla, hogy milyen nehéz időszak jött el neki.
Erdei Róbert Arnold
Mindennap hitet, erőt és reményt ad sorstársainak Teknyős Pálné Hosszú Mónika, amikor megosztja a közösségi oldalán, épp milyen tünetek gyötrik őt. A fiatal nő régóta küzd egy rejtélyes betegséggel, amely napról napra rombolja az egészségét. Betegségnaplója a Facebook-oldala, ahol karácsonykor egy újabb szörnyű tünetről számolt be.

Mónika egy rejtélyes betegséggel küzd
Mónika egy rejtélyes betegséggel küzd / Fotó: Beküldött fotó

Mi ez és mit okoz ez a rejtélyes betegség?

Mónika mitokondriális betegséggel küzd, egy olyan veszedelmes, genetikai kórral, amely gyógyíthatatlan és nagyon ritka. A mitokondriumok az emberi sejtek „erőművei”, energiát állítanak elő, amelyekből a többi között az izmok képesek összehúzódni, a tartóizmok dolgozni.

Sajnos egy a betegség keseríti meg Mónika életét, a tünetei is szörnyűek.

A többi között:

  • fájdalmas izomgörcsök, 
  • egyensúlyzavar,
  • epilepszia, 
  • migrén, 
  • izomgyengeség,
  • látászavar és halláskárosodás is jelentkezhet a kórral.

Az Akasztón élő nő élete teljesen megváltozott, amióta az egészsége emiatt veszélybe került. Sokszor rohamok, fájdalmak gyötrik Mónikát, aki igazi hősként állja a sarat. Kevesen beszélnek erről a rejtélyes betegségről, és még kevesebben tudják, mégis mivel jár. Ő épp ez ellen, és a sorstársait erősítve döntött úgy: kendőzetlenül beszámol róla a „Törékeny erő” – mitokondriális betegek történetei és mindennapjai nevű Facebook-oldalán, hogy milyen nehézségekkel és küzdelemmel jár egy ilyen betegség.

- Harcolok, hogy megismerjenek minket! Felvállaltam ezt, teszek fel magamról videókat, pedig nem szeretem mutogatni magamat, de csak így tudom eljuttatni a külvilág felé, hogy mivel is jár ez a betegség. Tudni kell, hogy nincs két egyforma beteg. Bízom benne, hogy sikerrel fogok járniárulta el korábban Mónika a Borsnak, hogy mi hajtja a betegségnaplója vezetésében.

„A fertőzés és a betegség összeadódott”

Legutóbb, december 25-én egy megrázó videót tett közzé a közösségi oldalán. Mónikának sajnos nemcsak az ünneplésről szólt a karácsony. Egy fertőzés felerősítette a harcot a mitokondriális betegséggel szemben, és ő veszített.

A fertőzésem a gyomor-béltraktust érintette, ami sok energiát vett el a szervezetemből, miközben próbáltam két lábon járni. Az én testem a mitokondriális betegségem miatt gyengébb, és túlhajtottam magam. A fertőzések rontani szoktak az állapotunkon, és ha netán egy kicsit próbáljuk magunkat utolérni  a munkában, és mellé még úgymond túlhajszoljuk magunkat, akkor adódhat össze a két dolog, és okozhat egy maradandó károsodást. A járásom romlása lett a következmény…

- árulta el Mónika.

Eddig is nehéz volt neki minden lépést megtennie, de remélte, talán jobb lehet. Sajnos nem.  A megosztott videón Mónika a falnak támaszkodva sétál, miközben jobb lábát csak a kezével tudja megemelni.

Mutatjuk a felvételt:

- Az első reakcióm mindig a félelem, mert sosem tudom előre, milyen mértékű lesz a romlás. Ezután megpróbálok alkalmazkodni, és elfogadni az új helyzetet. Nem harcolok ellene, hanem megtanulok együtt élni vele. Reméltem, hogy még javulhat a járásom, de sajnos úgy néz ki, maradandó lesz. Muszáj emeljem a jobb lábam, hogy tudjak közlekedni. Nagyon fárasztó, de én akkor is két lábon akarok járni! – húzta ki magát a hős Mónika, aki azért osztotta meg a megrázó videót, hogy mások is lássák, mi történik egy sokszor „láthatatlan betegségben élő” emberrel.

- Sokáig azt mondták a tüneteimre, hogy pszichés eredetűek, de ma már tudom, hogy a mitokondriális betegségem áll a háttérben. Ha beszélek róla, az nemcsak rólam szól, hanem azokról is, akiket még mindig nem vesznek komolyan – zárta szavait. 

 

 

