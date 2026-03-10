Szörnyű tragédia: elhunyt Dárdai Pál korábbi játékosának felesége

A St. Louis City SC szomorú hírt osztott meg a nyilvánossággal: hosszú betegség után, 2026. március 9-én meghalt Ilona Löwen, a német labdarúgó, Eduard Löwen felesége.

A labdarúgó közösségi oldalán osztotta meg a hírt. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyászol a német labdarúgó

Az amerikai MLS-ben szereplő klub közösségi oldalán közölte a tragikus hírt. A bejegyzés szerint Ilona Löwen két éven keresztül küzdött a rákkal. A klub üzenetében együttérzését fejezte ki a játékos és családja felé. A közleményben úgy fogalmaztak, hogy Ilona a szeretet, az alázat és a jóság példája volt, és sokaknak fog hiányozni.

A St. Louis City SC egy üzenetet is megosztott a család lelkipásztorától, Marc Sikmától. Ő arról beszélt, hogy Eduard és felesége mély hitre építették az életüket, és vigaszt jelent számukra az a hit, hogy Ilona szenvedése véget ért.

Eduard Löwen korábban maga is beszélt felesége betegségéről. Két évvel ezelőtt egy sajtótájékoztatón árulta el, hogy Ilonánál súlyos egészségügyi problémák jelentkeztek, amelyek miatt műtétre volt szükség. Ekkor derült ki, hogy daganatos betegséggel küzd – írja az Origo.

A 29 éves középpályás pályafutása során több német élvonalbeli klubban is futballozott. Játszott az 1. FC Nürnberg, a Hertha BSC, az FC Augsburg és a VfL Bochum csapatában is. A Hertha BSC-nél Dárdai Pál irányítása alatt is szerepelt.