Azt hitték, pszichés problémái vannak, majd kiderült: Mónika gyógyíthatatlan beteg

Míg más gyerekek gond nélkül futkorásztak a szünetben az iskolaudvaron, vagy épp a tornaórán játszottak kidobósat, addig Mónika azt vette észre, hogy a futástól szokatlan izomfájdalom kezdi gyötörni, rosszul van. Mindössze 13 éves volt, amikor magas vérnyomást diagnosztizáltak nála, de kislány már kamasz korában szívproblémákkal küzdött, illetve állandóan migrén gyötörte. Sőt, szülei elmesélése alapján már kisbabaként különös volt, hogy Mónika nem aludt egy óránál többet. És ott volt az furcsa meredős állapot is. Szülei azt gondolták Mónika csak ábrándozós fajta, és van, amikor annyira a gondolataiba réved, hogy a külvilágból semmit sem érzékel. Hosszú évekbe telt, mire kiderült, hogy ez az úgynevezett meredős állapot valójában az epilepszia egyik fajtája, amit ma már gyakran sokkal komolyabb rohamok követnek, naponta akár háromszor-négyszer is. Mónika mindig is érezte, hogy valami nincs rendben vele, de a diagnózisra hosszú éveket kellett várni, egészen pontosan 45-öt.

Teknyős Pálné Hosszú Mónika egy nagyon ritka, mitokondriális betegségben szenved. A diagnózist 45 éves korában kapta meg.

Fotó: Bors olvasói fotó

Mik ezek a rejtélyes tünetek?

Teknyős Pálné Hosszú Mónika 52 éves. Férjével Kecskemét közelében, Akasztón él. Lányuk, Fanni pár éve felköltözött a fővárosba, ahol könyvelőként helyezkedett el egy gyógyszeripari vállalatnál. Érdekes, hogy Fannit épp ebbe az irányba sodorta az élet, valószínűleg nem is véletlen. Édesanyja ugyanis egy genetikai eredetű gyógyíthatatlan betegségben szenved.

A kezdetetek óta fennálló gyanús tünetek után Mónika állapota 2013-ban rohamosan romlani kezdett, miután átesett három komoly műtéten.

Végül a Ritka Betegségek Intézetében 2018-ban mondták ki róla, hogy Mónika egy mitokondriális betegséggel él együtt, ráadásul annak egy olyan mutációja (POLG/PEO-SANDO) van nála jelen, ami még sehol sincs a világon egyetlen szakirodalomban sem regisztrálva.

“Az egészben a legrosszabb a bizonytalanság”

Mónika egész életét a bizonytalanság lengte be, amin az sem változtatott igazán, hogy megszületett a diagnózis. Jelenlegi ismereteink alapján a mitokondriális betegség 5000 emberből érint egyet, de elképzelhető, hogy Mónikának még izomdisztrófia is társul hozzá. Azért gyanakszik erre az orvosa, mert Mónikának problémát okoz megfogni valamit, mert ugyan nem tud rászorítani, elengedni sem tudja azt.

Az egészben a legrosszabb a bizonytalanság, és az, hogy ez a betegség nem gyógyítható. Senki nem tudja előre megmondani, hogy mi lesz a végkimenetele, de folyamatos a romlás. Sokszor egyik napról a másikra romlik az állapotom. Például ott van a bal szemem. Volt egy nagyon nagy rohamom, ami után órákra lebénultam. Akkor zárult be a bal szemem is. Fokozatosan halnak el a sejtek, de ha teljesen elhal már az adott szerv, az már utána soha nem fog működni

– mondta lapunknak az akasztói édesanya.