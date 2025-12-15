Görcsök kínozzák, megvakult, a gerincét csavarok tartják – Mónika gyógyíthatatlan betegséggel küzd

Rejtélyes betegség kínozza Teknyős Pálné Hosszú Mónikát, aki igazi szuperhősként küzd a kórral. A leggyengébb pillanatából is erőt merít, és abból másoknak is szívesen ad. Az Akasztón élő nő mitokondriális betegséggel küzd, ami egy ritka genetikai kór. Közösségi oldala az ő betegségnaplója, ahol a mindennapjait mutatja be kendőzetlen őszinteséggel.

Mónika rejtélyes betegséggel küzd / Fotó: Beküldött fotó

Mi ez a rejtélyes betegség?

Ahogy az elnevezése riasztóan hangzik, úgy a tünetei is szörnyűek.

A többi között:

fájdalmas izomgörcsök,

egyensúlyzavar,

epilepszia,

migrén,

izomgyengeség,

látászavar és halláskárosodás is jelentkezhet a betegséggel.

Mónika hosszú évek óta ezzel küzd. Épphogy világra jött, a családja érezte, hogy valami nem stimmel a gyermek egészségével.

„Az életem úgy kezdődött, hogy nem akartam felsírni. Tiszta lila voltam, oxigénhiánnyal küzdöttem. Tízéves koromban migrénes lettem, három évre rá magas vérnyomásom lett. Aztán gerinc, szív, májfunkciós bajok is jelentkeztek. Lebénult a nyelőcsövem alsó harmada 29 évesen. Sajnos nagyon sokat szenvedtem, nem ment le az étel a gyomromba, csak órák múlva, így emiatt gyomorműtétem is volt” – idézte fel Mónika a szenvedéseit a Borsnak.

Mindez pedig csak a jéghegy csúcsa volt, 2011 és 2013 között három nagyobb műtét várt rá.

Kiszakadt a sérvem, eltávolították a méhemet és a jobb petefészkemet, majd fúziós műtétem is volt, összecsavarozták a gerincemet.

– magyarázta Mónika.

Az operációk után kezdett rohamosan romlani az állapota:

nehezen járt,

görcsrohamok,

epilepszia kínozta,

a bal szemére pedig megvakult.

Mónika a betegségét hősként viseli / Fotó: Beküldött fotó

Vállalja a nyilvánosságot

A nőben sokáig élt a remény, hogy talán legyőzheti azt, ami benne dolgozik. Évekbe telt, mire kiderült, mi ez a rejtélyes betegség.

„Tíz évig jártam az orvosokat, ha ajtót mutattak, én bemásztam az ablakon. Éreztem, hogy nagyon nincs valami velem rendben” – folytatta Mónika.

Végül a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetében egy genetikai vizsgálat során kimondták, amitől rettegett: a gyógyíthatatlan mitokondriális betegség keseríti meg a mindennapjait. Aztán érkezett a következő szörnyű hír.

Az orvos közölte, hogy ha a családon belül csak egy családtagomnál is megtalálják ugyanezt a genetikai mutációt, akkor nemcsak gyógyíthatatlan, de ritka is a betegségem. Mindkét nővéremnél kimutatták az elváltozást.

– mondta Mónika.