Refluxszal ment orvoshoz, most saját temetését tervezi az apuka

Ian Swindell refluxa miatt ment orvoshoz, most már temetését tervezi halálos diagnózisa miatt.

Azt hitték refluxa van a rákos férfinak

Nem reflux miatt voltak fájdalmai az apukának

A 60 éves brit férfi 2025 januárjában ment a sürgősségire borzasztó fájdalmakkal. Több órás várakozás után vérvizsgálatokat, EKG-t és röntgent is végeztek rajta, az orvosok azt mondták neki, hogy egyszerűen refluxa van.

Gyógyszer ellenére állapota nem javult:

Másnap még rosszabb volt, visszamentem a sürgősségire, és ismét 12 órát vártam. Azt mondták, hogy refluxom van. Két hónap alatt még kétszer voltam a sürgősségin.

Hónapok után sem javult az állapota, és többen is mondták neki, hogy rosszul néz ki. Ekkor egy másik kórházba kért beutalót - itt kérték meg, hogy jöjjön be csontvelő-biopsziára.

Swindellnél myeloma multiplexet diagnosztizáltak, egy gyógyíthatatlan vérrákot, amely visszatérő daganatokkal jár, felemészti a csontvelőt, és károsítja a csontokat, valamint az immunrendszert.

Az orvos közölte velem, hogy gyógyíthatatlan vérrákom van és azt mondta: 'Ne gondold, hogy meg fogod rázni a csengőt, mert erre nem kerül majd sor'

Swindellnek sürgősségi sugárterápiára volt szüksége a gerincén lévő elváltozás kezelésére, amely bénuláshoz vezethetett volna. A szervezete jól reagált a kezelésre, de legyengült, és járásképtelenné vált. Jelenleg sétabotra és kerekesszékre van szüksége.

Később kemoterápiás kezelést kapott, és azóta hat kezelési cikluson esett át. Elfogadva, hogy rákja gyógyíthatatlan, most a saját temetését tervezi, és igyekszik megőrizni a jókedvét.

A legnehezebb az egészben az, hogy ki kell fizetned a temetésed költségeit, hogy a gyerekeidnek ne kelljen aggódniuk miatta, miután távozol.

Swindell elismerte, hogy kezdetben dühös volt, amiért ismételten félrediagnosztizálták, most azért osztja meg történetét, hogy megbizonyosodjon arról: másnak ne legyen hasonló tapasztalata – írja az AOL.