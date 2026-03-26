BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Refluxszal ment orvoshoz, most saját temetését tervezi az apuka

reflux
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 17:30
leukémiatemetés
A 60 éves férfi nem szeretné, hogy gyermekei fizessék a temetését. Hónapokba került, mire rájöttek, hogy nem refluxa van.
CJA
A szerző cikkei

Ian Swindell refluxa miatt ment orvoshoz, most már temetését tervezi halálos diagnózisa miatt.

Azt hitték refluxa van a rákos férfinak
Illusztráció: 123RF

Nem reflux miatt voltak fájdalmai az apukának

A 60 éves brit férfi 2025 januárjában ment a sürgősségire borzasztó fájdalmakkal. Több órás várakozás után vérvizsgálatokat, EKG-t és röntgent is végeztek rajta, az orvosok azt mondták neki, hogy egyszerűen refluxa van.

Gyógyszer ellenére állapota nem javult:

Másnap még rosszabb volt, visszamentem a sürgősségire, és ismét 12 órát vártam. Azt mondták, hogy refluxom van. Két hónap alatt még kétszer voltam a sürgősségin.

Hónapok után sem javult az állapota, és többen is mondták neki, hogy rosszul néz ki. Ekkor egy másik kórházba kért beutalót - itt kérték meg, hogy jöjjön be csontvelő-biopsziára.

Swindellnél myeloma multiplexet diagnosztizáltak, egy gyógyíthatatlan vérrákot, amely visszatérő daganatokkal jár, felemészti a csontvelőt, és károsítja a csontokat, valamint az immunrendszert.

Az orvos közölte velem, hogy gyógyíthatatlan vérrákom van és azt mondta: 'Ne gondold, hogy meg fogod rázni a csengőt, mert erre nem kerül majd sor'

Swindellnek sürgősségi sugárterápiára volt szüksége a gerincén lévő elváltozás kezelésére, amely bénuláshoz vezethetett volna. A szervezete jól reagált a kezelésre, de legyengült, és járásképtelenné vált. Jelenleg sétabotra és kerekesszékre van szüksége.

Később kemoterápiás kezelést kapott, és azóta hat kezelési cikluson esett át. Elfogadva, hogy rákja gyógyíthatatlan, most a saját temetését tervezi, és igyekszik megőrizni a jókedvét.

A legnehezebb az egészben az, hogy ki kell fizetned a temetésed költségeit, hogy a gyerekeidnek ne kelljen aggódniuk miatta, miután távozol.

Swindell elismerte, hogy kezdetben dühös volt, amiért ismételten félrediagnosztizálták, most azért osztja meg történetét, hogy megbizonyosodjon arról: másnak ne legyen hasonló tapasztalata – írja az AOL.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
