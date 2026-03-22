"Azt hittem, fáj a fejem a maratoni futástól, de vérrákom volt"

Megható és inspiráló történet járja be a brit sajtót: egy 75 éves, Londonban élő nő, aki súlyos rákkal küzd, most minden erejével azon van, hogy valóra váltsa álmát – és együtt fusson célba lányával a London Marathonon.

Mindvégig rákos volt a nő

Pritpal Kaur még 2023-ban vágott neki a versenynek 45 éves lányával, Minreettel és férjével, ám a 17. mérföldnél fel kellett adnia: görcsök miatt egyszerűen „lefagytak a lábai”. A család akkor még nem sejtette, hogy nagy baj áll a háttérben.

A maraton után Pritpal állapota nem javult – sőt, egyre rosszabb lett. Súlyos hátfájás, kimerültség, légszomj gyötörte, de eleinte azt hitte, csak a verseny utóhatása. Hónapokon át járt orvosról orvosra, ám sokáig nem találtak semmit.

Öt hónap pokol volt

– emlékezett vissza a lánya. Az első vizsgálatok még normális eredményt mutattak, sőt, fájdalomcsillapítót kapott, mert az orvosok az életkorával magyarázták a panaszokat. Később anginára, vérellátási zavarra is gyanakodtak és gyógyszert írtak fel neki – ám ez sem segített, sőt, újabb rosszullétek jelentkeztek. Egy ponton munka közben majdnem összeesett.

Rák bújt meg a háttérben

Ekkor Minreet megelégelte a bizonytalanságot, és panaszt tett az egészségügyi rendszerre. Ez hozta meg az áttörést: további vizsgálatok következtek, amelyek végül kimutatták az igazságot.

2023 szeptemberében, 73 évesen Pritpalnál myelomát diagnosztizáltak – ez egy súlyos, a vért és a csontvelőt érintő rákos betegség.

Amikor kimondták, csak sírni tudtam. Teljesen sokkban voltam

– mondta. A diagnózis után azonnal kemoterápiát és gyógyszeres kezelést kapott. A család számára ez volt „életük legrosszabb időszaka”: Pritpal rengeteget aludt, alig evett, és teljesen legyengült.

De nem adta fel

A korábban is aktív, sportos nő – aki évtizedek óta fut és edz – most új célt tűzött ki maga elé: befejezi azt a maratont, amit egyszer már elvettek tőle. A Mirror szerint most minden erejét a gyógyulásba és a versenyre való felkészülésbe fekteti.

Az lenne az álmom, hogy a lányommal együtt érjünk célba

– mondta.