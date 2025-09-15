Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Istenem, kérlek segítsd meg őt" – közel 100 kemoterápia után újra kórházba került Emese kislánya

igaz történetek
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 03:00
rákdiagnózisműtétkemoterápia
Margaréta, a mindössze 15 éves kamaszlány, több mint 90 kemoterápiás kezelésen van túl, nemrég azonban hazatérhetett. Alig egy hétig tartott csak az otthonlét: egy súlyos fertőzés miatt újra kórházba került. Anyukája reménykedik, imádkozik és küzd, de a rák makacsul visszatér: most egy a csontban mutatkozó elváltozás árnyékolja be Margaréta mindennapjait.

Nehéz megállapítani, hogy fizikailag, vagy lelkileg merült ki jobban a 15 éves Margaréta és családja, akik egy elképesztő érzelmi hullámvasúton mennek keresztül április óta. Az egész azzal kezdődött, hogy a kislány kórházba került, mert görcsölt a hasa és erősen vérzett. Erről az elsőre ártalmatlannak tűnő tünetről azonban kiderült, hogy nem más, mint harc a rákkal. A kislányt a műtéte után hazaengedték, majd újra rosszul lett és visszakerült a kórházba. Közel 100 kemoterápiát kapott, mire hazatérhetett. Épp csak egy pillanatra örülhetett, mert pénteken már újra a kórházban találta magát. Emese, Margaréta édesanyja azt kéri az emberektől, imádkozzanak a lányáért.

Vadász Margaréta, harc a rákkal
Végeláthatatlannak tűnik a harc a rákkal: épp csak egy hetet volt otthon Margaréta, máris visszakerült a kórházba. Édesanyja rettenetesen aggódik érte
Fotó: Beküldött

"Istenem, kérlek segítsd meg a lányom, hogy a műtét után ne legyen semmi"

Egyetlen családnak sem kellene átélnie azt a lelki vívódást, amit a Vadász család él át 2025. májusa óta. Amint kiderült, hogy Margaréta rákos, édesanyja egy percre sem mozdult el mellőle. 

A kislánynak 14 éves korában el kellett távolítani a méhét, de a műtét már késő volt, a daganat átterjedt a tüdejére, ezért Margarétának hónapokon át kemoterápiát kellett kapnia.

Közel 100 kemóra volt szükség, mire úgy tűnt Margaréta szervezet végre elkezdte felvenni a harcot a rákkal szemben. Másfél héttel ezelőtt végre hazamehetett, de csak pár napot volt otthon, mire a kislány újra rosszul lett.

Begyulladt neki a kemoterápiás portja, amibe a kezelést kapta. Miután felébredt a műtétből, azóta csak sír, menni akar haza, de még nem lehet

– mesélte a lapunknak Emese.

A kislányért rengetegen imádkoztak, aminek meg is lett az eredménye, a műtét komplikációk nélkül lezajlott.

Egy végeláthatatlannak tűnő harc a rákkal

Hogy miért gyulladhatott be a kemoterápiás port, azt egyelőre nem tudja Emese. Annál inkább sem érti, mert Margarétára nagyon vigyáztak otthon, hazatérve egy steril szobába költözött be, ahova csak ritkán megy be hozzá anyukája. Ha valaki mégis belép a szobába, azt alapos kézfertőtlenítés és szájmaszk viselése mellett teheti csak meg, a kislány pedig csak akkor hagyja el a szobáját, ha kimegy a friss levegőre sétálni.

Margaréta nagyon szerette volna már elkezdeni az új középiskolát, ahol szakácsnak fog tanulni, de a betegsége egyelőre úgy tűnik nem engedi ezt. Pedig már így is ki kellett hagynia a nyolcadikos ballagást, a tablófotózást, illetve az új iskolája tanévnyitóját. 

Egy pillanatra úgy tűnt, a kislány végre elkezd megerősödni, 93 kemó után hazatérhetett, az utolsó MR-vizsgálat azonban talált valamit a csontjaiban, a mostani műtét pedig csak tovább gyengítette a szervezetét.

  • Ha te is támogatnád a nehéz helyzetbe került családot, azt a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány oldalán keresztül megteheted. Az alapítvány a kezdetek óta segíti a családot, amiért Emeséék nagyon hálásak. Az anyagi támogatásoknak hála tudták kialakítani otthon a steril szobát is, de nagy segítség a mindennapokban is. Kislánya betegsége miatt ugyanis Emesének ott kellett hagynia a munkáját, egy keresetből pedig nagyon nehezen él meg a család.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu