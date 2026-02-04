Sztrókkal született a tízéves Hanna: "Neki minden egyes mozdulatért meg kell küzdenie"

Hanna tízéves. Születése óta kerekesszékben él, és folyamatos gondozásra, fejlesztésekre szorul. Amikor világra jött, három vérrög szóródott szét az agyában, amely multiplex sztrókhoz vezetett. Az agykárosodás következtében cerebrális parézis alakult ki nála, epilepsziás rohamokkal kísérve. Az állapota nem gyógyítható – de fejleszthető. Ehhez azonban teljes odafigyelésre, állandó jelenlétre és speciális eszközökre van szükség.

Sztrók után is van élet - így küzd Hanna a világban. (Fotó: Olvasói)

Hanna egyik álma valóra vált – így küzd a sztrókos kislány

A család egy apró, Füzesabony környéki településen él. A hétköznapjaikat terápiák, orvosi vizsgálatok, utazások és folyamatos készenlét határozza meg. Hanna ma már negyven kilogrammos, mozgatása és szállítása komoly fizikai és biztonsági kihívás.

Néha úgy érzem, bármit is teszünk, semmi nem elég. Plakátot készítek. Írok. Kérek. Újra és újra. Mert egy kislányt nevelek, akinek minden egyes mozdulatért meg kell küzdenie. Azért is, ami másnak természetes

– mondja az édesanya, Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna.

Az elmúlt hónapokban egyetlen dolog vált sürgetően fontossá: egy speciális autós ülés. Olyan eszköz, amely Hanna testét megfelelően megtámasztja, és biztonságot nyújt az utazások során. Egy hagyományos ülés nem jelentett volna védelmet számára – egy hirtelen fékezés vagy éles kanyar akár életveszélyes is lehetett volna.

Ez az ülés nem kényelem kérdése. Ez az ő biztonságát jelenti. Azt, hogy nyugodt szívvel tudjuk elvinni fejlesztésre, orvoshoz, vagy csak együtt útnak indulni

– hangsúlyozza az édesanya.

Ezért kezdett gyűjtésbe a család. Nem látványosan, nem hangosan. Csendesen, reménnyel.

Hanna küzd, napról napra, értem, magáért, az életért. Én pedig fogom a kezét, kitartóan, reménykedően, fáradtan

– teszi hozzá.

Az út azonban nem könnyű. A család több alapítványt és szervezetet is megkeresett, választ azonban alig kaptak. A gyűjtés a különleges autós ülésre hónapokig tartott. Megosztásokból, gondolatokból, imákból, kisebb-nagyobb segítségekből állt össze, és végül szerencsére célba ért.

A gyűjtés végével szeretnénk megállni egy pillanatra, és szívből megköszönni mindenkinek, aki velünk volt ezen az úton. Ez egy hálával teli pillanat. Egy apró megállás, ahol megmutathatjuk: Hanna igenis utat talál

– mondja hálásan Zsuzsa.