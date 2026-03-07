"Nem tehetünk érte semmit" - 26 évesen kapott sztrókot a nő, családja összeomlott

Amikor Chloe Nightingale tavaly júniusban sztrókot kapott, családját arra kérték, hogy vegyenek búcsút tőle, ugyanis már a legrosszabbra számítottak. A mindössze 26 éves, frissen végzett tanárnő Norfolkban élő édesapját látogatta meg, amikor rosszul lett, majd teste bal oldala érzéketlenné vált.

Sztrókja ellenére rácáfolt az orvosokra a fiatal nő. / Fotó: GoFundMe

Több mint 200 napot töltött a kórházban sztrókja miatt a nő

A fiatal nő édesanyja, Wendy elmesélte, hogy telefonon hívta fel őt Chloe, és csak annyit mondott, hogy szerinte sztrókja van.

Azt mondtam, ne butáskodj, nem agyvérzésed van, 26 éves vagy, talán történt valami más is. Korábban is voltak hátproblémái.

- magyarázta az édesanya.

A család azt sejtette, hogy Tourette-szindrómát diagnosztizálnak majd a fiatalnál, bizonyos furcsa megnyilvánulásai miatt. Bár úgy nézett ki, mintha epilepsziás rohama lenne, elkezdett össze-vissza beszélni telefonon, és nagyon zavart volt. Édesanyja azonnal mentőt hívott, akik a kiérkezésüket követően mesterséges kómába helyezték a fiatalt.

Mire beértek a kórházba a családdal, a lehető legrosszabb hírt közölték.

Csináltunk egy CT-vizsgálatot, de nem tehetünk érte semmit. Búcsúzzanak el tőle...

- idézte fel Wendy. Azt mondták neki, túl súlyos állapotban van a lánya, viszont nem sokkal később azt közölték, hogy megkaphatja az életmentő műtétet.

A fiatalt hat és fél órán át műtötték, a beavatkozás sikeres volt, ugyanakkor felmerült annak a lehetősége, hogy képtelen lesz járni vagy önmagát ellátni. Összesen 8 napot töltött kómában, és további 229-et a kórházban, majd hazatérhetett édesanyja gondozásába Bishop’s Stortfordba.

Chloe családja segítségének köszönhetően eddig lenyűgöző felépülésen ment keresztül, már tud beszélni és rövid távon sétálni, ezzel rácáfolt orvosaira is. Bár rövid távú memóriája sérült, a hosszú távú memóriája jól működik.

Később arra is fény derült, pontosan mi vezetett a sztrókhoz ilyen fiatalon. Egy vizsgálat kimutatta, hogy Chloe agyában van egy érfejlődési rendellenesség, az úgynevezett arteriovenózus malformáció (AVM), amely műthetetlen, így a jövőben sugárterápiára lesz szüksége - írta a Mirror.