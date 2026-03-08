Influenzája nyitott szívműtéthez vezetett, életéért küzd a kisfiú

Egy kisfiú szív- és agyműtéten esett át, miután több fertőzést is leküzdött. Pozitív lett az influenza, a légúti óriássejtes vírus (RSV), a tüdőgyulladás és a streptococcus tesztje. Szülei elmondása szerint szervezete még mindig küzd, miközben életfenntartó gépeken van.

Nyitott szívműtéten és agyműtéten is átesett a kisfiú fertőzései miatt / Fotó: GoFundMe

Több fertőzés is megtámadta szervezetét, majd nyitott szívműtétet kellett végrehajtani az orvosoknak

Kevesebb mint egy héttel a harmadik születésnapja előtt a Utah állambeli South Weberből származó Jace Patrick megfázásos tüneteket kezdett mutatni.

Csak folyt az orra. Köhögött

- mondta édesanyja, Kelsie Garrett.

Azonban a kisfiú tünetei gyorsan rosszabbra fordultak, majd váratlanul leállt légzése. Szülei azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok felfedezték, hogy egyszerre több fertőzéssel küzd.

A kis Jace influenza, RSV, tüdőgyulladás és streptococcus tesztje pozitív lett.

Minden tényező együttesen elkezdte leállítani a szívét... Megpróbáltuk felkészíteni a műtétre, de azért is búcsúztunk tőle, mert nem tudtuk, hogy újra látjuk-e a fiúnkat

- mondta Garrett, akinek kisfia végül egy nyitott szívműtéten esett át.

Az orvosok nem voltak biztosak benne, hogy Jace túléli a műtétet, sőt saját bevallásuk szerint még sosem végezték ezt a beavatkozást, egy ilyen súlyos állapotban lévő gyermeken. Szerencsére a műtét sikeres volt, de szövődmények jelentkeztek nála, és agya duzzadni kezdett.

Harmadik születésnapján a kisfiú agyműtéten esett át, hogy enyhítsék a nyomást koponyájában, de még nincs kint a mély vízből. A család támogatására létrehozott GoFundMe-oldalon közölték, hogy a kis Jace most életfenntartó gépeken van, ugyanis szeptikus állapotban küzd az életéért.

A legfrissebb hírek szerint állapota enyhe javulást mutatott, és úgy tűnik, teste teszi a dolgát. Mindeközben Garret és édesapja, Tim végig mellette vannak, és beszélnek hozzá, hogy tudja, mennyire büszkék rá - írta a People.