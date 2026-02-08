Influenzaoltástól bénult le a kismama: "Attól féltem, nem foghatom majd a karjaimba a lányomat"

Egy fiatal édesanya, Jade Wareing attól rettegett, hogy soha nem foghatja majd a karjaiban a gyermekét, miután várandósságának 22. hetében egy kötelező oltás következtében rendkívül zsibbadni kezdett a karja, majd fájt is. Ez után bizsergést érzett az ujjaiban, ami miatt már felkereste háziorvosát. A diagnózis végül carpalis alagút szindróma volt, azonban állapota odáig vezetett, hogy a kismama a lábaiban is teljesen elvesztette az érzékelést, ami miatt kórházba került. Ekkor pedig a diagnózis már Guillain-Barré-szindróma, GBS volt, ami egy ritka, idegrendszert érintő betegség, ami miatt a beteg "a testébe van zárva".

Várandóssága alatt teljesen lebénult, attól félt, nem tudja a karjaiban tartani majd lányát. Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció

A 29 éves Jade végül terhességének 26. hetében magzati mozgás érzékelésének hiánya miatt majdnem sürgősségi császármetszésen esett át. Állapotának legsúlyosabb szakaszában a fejét csak balról jobbra tudta mozgatni és beszélni sem volt képes. Szerencsére az embert próbáló gyógytorna azonban eredményesnek bizonyult: 2026. január 2-án természetes úton hozta világra kislányát, Emmy Rose Laylandet.

Várandóssága alatt lebénult, még mindig nem ép

A Guillain–Barré-szindróma az immunrendszer működési zavarával hozható összefüggésbe, és gyakran fertőzések, például influenza vagy gyomorrontás után alakul ki. Épp ezért Jade úgy véli, hogy az influenzaoltás kiváltó tényező lehetett az ő esetében és habár épségben világra hozta második gyermekét, jelenleg is gyógytornára szorul és arra biztat mindenkit, hogy forduljon orvoshoz, ha úgy érzi, valami nincs rendben.

Féltem, hogy nem tudom majd a karjaimba venni a kisbabámat. Olyan érzés volt, mintha csapdába estem volna a saját testemben, és minden hihetetlen gyorsan történt. Borzasztóan fájt volna, ha nem tarthatom őt. A karom napokig zsibbadt és fájt, ami korábban soha nem fordult elő nálam az influenzaoltás után. Először azt hittem, csak az injekció helye miatt van, de egyre furcsább lett: bizsergett az ujjam, később már a hideget sem éreztem. Az egész teljes sokk volt. Rettenetesen féltem, mert soha nem hallottam a GBS-ről. Nem éreztem a babám mozgását sem, pedig mozgott

- emlékezett vissza Jade, akinek a járása még bizonytalan és tüneteire továbbra is gyógyszerekre van szüksége, írja a Mirror.

Ha úgy érzed, valami nincs rendben, mindenképpen vizsgáltasd ki magad. Ha a párom nem erőlteti, el sem tudom képzelni, mi történt volna velem.