Megfázásnak hitték: napok múlva halott volt a négyéves kislány

Megfázásnak hitték egy négyéves kislány tüneteit, aki napokkal később az első kórházi látogatása után sajnos életét vesztette. A boncolás során számos más probléma is kiderült, amelyek mind hozzájárultak a gyermek halálához.
Mindössze négyéves volt a kis Bonnie Marsh, amikor életét vesztette azután, hogy megfázásnak tűnő tünetek jelentkeztek nála. Mivel romlott az állapota, a brit kislányt szülei kétszer is kórházba szállították, de mindkét alkalommal hazaküldték őket. Bonnie 2021 decemberében, a tünetek megjelenésétől számított néhány napon belül halt meg a Norfolk és Norwich Egyetemi Kórházban (NNUH), miután szívleállás következett be nála. A halála ügyében lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy természetes okokból halt meg, konkrétan veleszületett anyagcsere-rendellenesség és vírusfertőzés kombinációja miatt. Az összetört szülők nem fogadják el, hogy lányuknak anyagcsere-rendellenessége volt. Édesanyja, Lauren Marsh az ítélet kihirdetésekor kivonult a tárgyalóteremből, majd később a BBC-nek elmondta, hogy csalódott a döntés miatt.
A veleszületett anyagcsere-rendellenesség egy ritka genetikai állapot, amely befolyásolja, hogy a szervezet hogyan alakítja át az ételt energiává, és amelyet egyetlen gén hibája okoz. A bíróság úgy döntött, hogy a genetikai vizsgálatok nem mutatták ki, hogy Bonnie-nak ismert genetikai rendellenessége lenne. A család nyilatkozatában Bonnie szülei elmondták, hogy a kislány imádta a kézműves dolgokat és a festést.
Minden 2021. december 14-én kezdődött, amikor Bonnie szeme kissé duzzadtnak tűnt, és úgy nézett ki, mintha megfázott volna. A 33 éves Lauren úgy döntött, hogy másnap nem engedi iskolába, de két nappal később a kislány állapota romlott, majd miután többször hányt és elájult, mentőt hívtak. Bonnie-t a kórház sürgősségi osztályára vitték, ahonnan felső légúti fertőzéssel engedték haza. Másnap apja, a szintén 33 éves Liam visszavitte a NNUH-ba. A Norfolk Coroner’s Court bíróságon tartott vizsgálat során kiderült, hogy Bonnie többször is rosszul lett a kórházban. Gastroenteritisz – más néven „gyomorinfluenza” – diagnózissal engedték haza, miután gyógyszert kapott a hányás ellen.
A következő alkalommal, december 18-án, szombaton Lauren visszavitte Bonnie-t az NNUH-ba, miután a kislány éjszaka rosszul lett. Lauren elmondta, hogy emlékszik, hogy azt mondta, a lánya meg fog halni. Johanna Thompson, a körzeti halottkém elmondta, hogy a kislány azt mondta, „Haza akarok menni”, illetve ellenállt a kanül behelyezésének. Bonnie ezután rohamot kapott, majd szívleállás következett be, és meghalt. A párnak eredetileg azt mondták, hogy a halál oka a norovírus okozta kiszáradás volt, de a boncolás során kiderült, hogy Bonnie Covid-fertőzött volt és influenzás. A kislányuk nélkül töltött első karácsony estéjén hívták fel őket a Norfolk and Norwich Kórházból és közölték velük, hogy Bonnie-nak genetikai rendellenessége volt, amely hozzájárulhatott a halálához. Lauren azonban elmondta, hogy az Addenbrookes, a Great Ormond Street és egy német klinika által elvégzett vizsgálatok negatív eredményt hoztak.
Bernard Brett, az NNUH orvosi igazgatója a BBC-nek így nyilatkozott:
Őszinte részvétünket fejezzük ki Bonnie családjának, és gondolatban velük vagyunk ebben a nagyon fájdalmas időszakban. Reméljük, hogy a teljes körű vizsgálat lezárása lehetőséget nyújt a lezárásra, és tudjuk, milyen nehéz volt a családnak a válaszokra várni.
- írta a The Sun.
