Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Albin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megfázásnak hitték: napok múlva halott volt a négyéves kislány

megfázás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 18:25
influenzakislány
Elhunyt egy négyéves kislány. Betegségét megfázásnak hitték.

Megfázásnak hitték egy négyéves kislány tüneteit, aki napokkal később az első kórházi látogatása után sajnos életét vesztette. A boncolás során számos más probléma is kiderült, amelyek mind hozzájárultak a gyermek halálához.

Megfázásnak hitték egy négyéves kislány betegségének tüneteit, később belehalt a betegségébe
Megfázásnak hitték egy négyéves kislány betegségének tüneteit, később belehalt a betegségébe
Fotó: Unsplash.com  

Megfázásból genetikai rendellenesség

Mindössze négyéves volt a kis Bonnie Marsh, amikor életét vesztette azután, hogy megfázásnak tűnő tünetek jelentkeztek nála. Mivel romlott az állapota, a brit kislányt szülei kétszer is kórházba szállították, de mindkét alkalommal hazaküldték őket. Bonnie 2021 decemberében, a tünetek megjelenésétől számított néhány napon belül halt meg a Norfolk és Norwich Egyetemi Kórházban (NNUH), miután szívleállás következett be nála. A halála ügyében lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy természetes okokból halt meg, konkrétan veleszületett anyagcsere-rendellenesség és vírusfertőzés kombinációja miatt. Az összetört szülők nem fogadják el, hogy lányuknak anyagcsere-rendellenessége volt. Édesanyja, Lauren Marsh az ítélet kihirdetésekor kivonult a tárgyalóteremből, majd később a BBC-nek elmondta, hogy csalódott a döntés miatt. 

A veleszületett anyagcsere-rendellenesség egy ritka genetikai állapot, amely befolyásolja, hogy a szervezet hogyan alakítja át az ételt energiává, és amelyet egyetlen gén hibája okoz. A bíróság úgy döntött, hogy a genetikai vizsgálatok nem mutatták ki, hogy Bonnie-nak ismert genetikai rendellenessége lenne. A család nyilatkozatában Bonnie szülei elmondták, hogy a kislány imádta a kézműves dolgokat és a festést.  

Többször is vissza kellett vinni Bonnie-t a kórházba

Minden 2021. december 14-én kezdődött, amikor Bonnie szeme kissé duzzadtnak tűnt, és úgy nézett ki, mintha megfázott volna. A 33 éves Lauren úgy döntött, hogy másnap nem engedi iskolába, de két nappal később a kislány állapota romlott, majd miután többször hányt és elájult, mentőt hívtak. Bonnie-t a kórház sürgősségi osztályára vitték, ahonnan felső légúti fertőzéssel engedték haza. Másnap apja, a szintén 33 éves Liam visszavitte a NNUH-ba. A Norfolk Coroner’s Court bíróságon tartott vizsgálat során kiderült, hogy Bonnie többször is rosszul lett a kórházban. Gastroenteritisz – más néven „gyomorinfluenza” – diagnózissal engedték haza, miután gyógyszert kapott a hányás ellen. 

A következő alkalommal, december 18-án, szombaton Lauren visszavitte Bonnie-t az NNUH-ba, miután a kislány éjszaka rosszul lett. Lauren elmondta, hogy emlékszik, hogy azt mondta, a lánya meg fog halni. Johanna Thompson, a körzeti halottkém elmondta, hogy a kislány azt mondta, „Haza akarok menni”, illetve ellenállt a kanül behelyezésének. Bonnie ezután rohamot kapott, majd szívleállás következett be, és meghalt. A párnak eredetileg azt mondták, hogy a halál oka a norovírus okozta kiszáradás volt, de a boncolás során kiderült, hogy Bonnie Covid-fertőzött volt és influenzás. A kislányuk nélkül töltött első karácsony estéjén hívták fel őket a Norfolk and Norwich Kórházból és közölték velük, hogy Bonnie-nak genetikai rendellenessége volt, amely hozzájárulhatott a halálához. Lauren azonban elmondta, hogy az Addenbrookes, a Great Ormond Street és egy német klinika által elvégzett vizsgálatok negatív eredményt hoztak. 

Bernard Brett, az NNUH orvosi igazgatója a BBC-nek így nyilatkozott: 

Őszinte részvétünket fejezzük ki Bonnie családjának, és gondolatban velük vagyunk ebben a nagyon fájdalmas időszakban. Reméljük, hogy a teljes körű vizsgálat lezárása lehetőséget nyújt a lezárásra, és tudjuk, milyen nehéz volt a családnak a válaszokra várni. 

- írta a The Sun.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu