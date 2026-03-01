Megfázásnak hitték: napok múlva halott volt a négyéves kislány

Megfázásnak hitték egy négyéves kislány tüneteit, aki napokkal később az első kórházi látogatása után sajnos életét vesztette. A boncolás során számos más probléma is kiderült, amelyek mind hozzájárultak a gyermek halálához.

Fotó: Unsplash.com

Megfázásból genetikai rendellenesség

Mindössze négyéves volt a kis Bonnie Marsh, amikor életét vesztette azután, hogy megfázásnak tűnő tünetek jelentkeztek nála. Mivel romlott az állapota, a brit kislányt szülei kétszer is kórházba szállították, de mindkét alkalommal hazaküldték őket. Bonnie 2021 decemberében, a tünetek megjelenésétől számított néhány napon belül halt meg a Norfolk és Norwich Egyetemi Kórházban (NNUH), miután szívleállás következett be nála. A halála ügyében lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy természetes okokból halt meg, konkrétan veleszületett anyagcsere-rendellenesség és vírusfertőzés kombinációja miatt. Az összetört szülők nem fogadják el, hogy lányuknak anyagcsere-rendellenessége volt. Édesanyja, Lauren Marsh az ítélet kihirdetésekor kivonult a tárgyalóteremből, majd később a BBC-nek elmondta, hogy csalódott a döntés miatt.

A veleszületett anyagcsere-rendellenesség egy ritka genetikai állapot, amely befolyásolja, hogy a szervezet hogyan alakítja át az ételt energiává, és amelyet egyetlen gén hibája okoz. A bíróság úgy döntött, hogy a genetikai vizsgálatok nem mutatták ki, hogy Bonnie-nak ismert genetikai rendellenessége lenne. A család nyilatkozatában Bonnie szülei elmondták, hogy a kislány imádta a kézműves dolgokat és a festést.

Többször is vissza kellett vinni Bonnie-t a kórházba

Minden 2021. december 14-én kezdődött, amikor Bonnie szeme kissé duzzadtnak tűnt, és úgy nézett ki, mintha megfázott volna. A 33 éves Lauren úgy döntött, hogy másnap nem engedi iskolába, de két nappal később a kislány állapota romlott, majd miután többször hányt és elájult, mentőt hívtak. Bonnie-t a kórház sürgősségi osztályára vitték, ahonnan felső légúti fertőzéssel engedték haza. Másnap apja, a szintén 33 éves Liam visszavitte a NNUH-ba. A Norfolk Coroner’s Court bíróságon tartott vizsgálat során kiderült, hogy Bonnie többször is rosszul lett a kórházban. Gastroenteritisz – más néven „gyomorinfluenza” – diagnózissal engedték haza, miután gyógyszert kapott a hányás ellen.