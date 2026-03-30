Katona mentette meg az elgázolt kislány életét Debrecenben - hősként ünneplik Ádámot

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 21:25
A kislányt Debrecen egyik forgalmas útján gázolták el. A többszörösen koponyasérült kislány életét végül egy fiatal, szabadnapját töltő katona mentette meg. Ádámot azóta hősként ünneplik a környéken.

Úgy tűnik, a katonák nem csupán a harctéren, hanem ha az élet úgy hozza, akkor bizony egy egyszerű közúton is hősként viselkednek. Így történt ez a minap Debrecenben is, amikor egy drámai közúti balesetnél igencsak szükség volt egy életmentő hősre. Szerencsére éppen akadt egy a környéken: a katonaként szolgáló Papp Ádám őrmester ugyanis gondolkodás nélkül a tettek mezejére lépett, amivel vélhetően megmentette egy kislány életét. 

A felderítő katona, Papp Ádám nem habozott, azonnal a kislány segítségére sietett /  Fotó: MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred/Facebook

Hős katona mentette meg a kislány életét

A baleset a Kishegyesi úton történt, elsődleges információk szerint egy kislány az úttesten akart átkelni, amikor egy arra haladó autós elgázolta. Úgy tudjuk, hogy a gyermek borzalmasan megsérült: a gázolás után a feje több helyen is vérzett és ájultan terület el az aszfalton. Azonban pont ekkor járt arra Papp Ádám őrmester is, a fiatal mélységi felderítő ugyanis éppen szolgálatteljesítésből autózott hazafelé. Ekkor vette észre a gyalogátkelő környékén csoportosuló embertömeget is. Ádám nem habozott, azonnal a tettek mezejére lépett: lefékezett, kitette az elakadásjelzőt, majd azonnal a balesethez rohant. Mivel az ifjú katona harctéri életmentő képzéssel is rendelkezett, nem üres kézzel érkezett: saját egészségügyi felszerelésével rohant a bajba jutott gyermekhez. A kislány súlyos állapotban volt, feje ugyanis vélhetően több helyen is megsérült. Így Ádám mozgatni sem merte: 

Gerincsérülés gyanúja miatt a testet nem mozgattam, a fejen lévő vérzések csillapítására kötszert használtam, illetve a nyak rögzítésére SAM splintet. Közben magához tért a sérült lány, zavartan többször is próbált felkelni, ezért megnyugtattam és a vérzést csillapítottam, amíg a mentők ki nem érkeztek 

– emlékezett vissza az őrmester. Ádámot azóta hősként ünneplik, ahogyan saját ezrede is nagyon büszke rá:

A mentősöknek átadta a balesettel és a sérülttel kapcsolatos információit, majd a rendőrség felvette az adatait és megköszönte a segítségnyújtást. A hősies helytálláshoz lelkierő, tudás és a bátorság összhangja kellett, büszkék vagyunk katonánkra

 - írta Bornemissza Gergely 2. felderítőezre a posztjában. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu