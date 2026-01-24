Vannak sorsok, amelyek előtt megrendülten állunk és vannak édesanyák, akik a pokol legmélyebb bugyrából is képesek visszahozni a reményt. Ilyen Mónika is, aki segíti fiát, Alexandert nehéz küzdelmében az agyvérzés után.
A zalaegerszegi édesanya, Mónika egyedül neveli kisfiát. Könyveket ír, hogy sorstársainak kapaszkodót adjon, Alexander pedig egy speciális járássegítővel küzd minden egyes lépésért. Mióta imádott bátyja, Benett az angyalok közé költözött, a kisfiú nem szólalt meg, de az édesanya tudja: a hangja ott van mélyen a szívében.
Alexander 4 naposan csecsemőkori agyvérzést kapott, amely visszafordíthatatlanul érintette a központi idegrendszerét. Ez vezetett a mozgásszervi akadályozottsághoz és azokhoz a fizikai korlátokhoz, amelyekkel ma is elszántan küzd. Bár az orvosi diagnózisok súlyosak voltak, Alexander élni akarása már az első pillanattól kezdve megmutatkozott, és édesanyja hite azóta is töretlen.
Van egy műtét, amit a világon mindössze két helyen végeznek, Barcelonában és Prágában. Ezzel az eljárással lelazítják a feszes izmokat és ennek segítségével Alexander egy újabb esélyt kapott az önálló járásra. Ebben segíti őt a speciális járássegítő.
Látni az örömöt az arcán, amikor érzi, hogy a saját lábai viszik előre, ez leírhatatlan érzés
- meséli Mónika. Kisfia is érzi a sikert, és ez ad neki erőt a folytatáshoz.
Az út eddig sem volt könnyű, de két évvel ezelőtt egy újabb sötét fejezet kezdődött. Egy orvosi mulasztás miatt Alexander az egyik kezelés során megszédült és a földre zuhant. Állapota drasztikusan romlott: a kisfiú a jobboldalát átmenetileg nem tudta mozgatni, azon az oldalán az összes mozgásfunkciót elvesztette. Pokoli fájdalmak és mozdulatlan végtagok jellemezték ezt az időszakot, de Alexander ekkor mutatta meg igazi erejét.
Hihetetlen méltósággal és elszántsággal viselte a megpróbáltatásokat, megannyi kezelés és gyógytorna után újra mozgatni tudta a jobboldalát, de még mindig jóval gyengébb, mint a baloldala.
Amikor felcsendül a zene és elkezdődik a fejlesztés, az arca felragyog. Ő akarja a változást, és minden porcikájával a lépéseire koncentrál. Én pedig ebben segítem az útját
- meséli büszkén az édesanya.
A legnagyobb lelki terhet hét évvel ezelőtt kapták, amikor a család egy autóbalesetben elveszítette a mindössze 22 éves Benettet. A tragédia híre sokkolta a családot és Alexandert is mélyen érintette. Bár korábban már mondott szavakat, mint az „apa” vagy „baba”, a bátyja halálának napján a kisfiú elhallgatott. Azóta egyetlen szót sem ejtett ki a száján.
Alexander hall és mindent ért, a szemével pedig többet mond el, mint bárki más. Azóta viszont nem szólal meg. Hiszem, hogy ez egy belső döntés a részéről és azért dolgozunk minden nap, hogy egyszer újra biztonságban érezze magát annyira, hogy a szavak is visszatérjenek
- meséli az édesanya, aki szerint fia egy „csendes, bölcs mester”, akinek minden rezgését érzi.
Mónika egyik legfontosabb küldetése az érzékenyítés. Azt szeretné, ha fia és a hozzá hasonló gyerekek nem a kirekesztést tapasztalnák meg a társadalomban. Ebben a kérdésben nagyon határozottan fogalmaz.
Nekem egy célom van: hogy ne csúfolják, ne az legyen 10 év múlva, ha meglátják az utcán, hogy azt mondják: jaj, ez a fogyatékos, hanem azt mondják, hogy nézd, ott van Alex, gyere, adjunk neki egy pacsit!
Szeretné, ha a szülők nem rántanák el a gyerekeiket a játszótéren az Alexhez hasonló sérült gyermekek mellől, mert ők nem fertőző betegek, csak kaptak egy próbatételt az élettől.
Annyira szép lenne azt látni, hogy odamennek a gyerekek, megsimogatják a kezét vagy odaadnak neki egy labdát, és beszélnek hozzá. Ez tenné szebbé a világot
- mondja elérzékenyülve az édesanya.
Az édesanya nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is harcol: küldetését könyvekbe öntötte. Az Alex és a csodaerdő lakói című mesekönyve pont az érzékenyítést szolgálja, hogy már a legkisebbek is megértsék: a fogyatékkal élő, kerekesszékes gyermekek is vágynak a játékra és a szeretetre. Legújabb kötetét pedig egy táplálkozáskutatóval, Kiri Brigittával írta: az Égi manna a pocaknak pedig olyan szülőknek nyújt mentőövet, akiknek a gyermeke emésztési problémákkal küzd.
Létrehozta a „Higgy bennem!” programot is, amely az egyik legnagyobb átfogó érintett közösség, ahol egymást támogatják a szülők. Nem tartja magát áldozatnak, méltósággal vállalja az utat, amit fiával közösen járnak be.
Alexander éves rehabilitációja, a speciális diéta és a kezelések (logopédus, hidroterápia, lovasterápia) költsége 4,5–5 millió forint. Ebben támogatná őket az adó felajánlható 1%-a.
Így segíthetünk:
Az Alexanderért és a Higgy Bennem Programért Alapítvány számára felajánlott adó 1% biztosítja a fejlesztéseket. Itt lehet felajánlani a kisfiúnak az adó 1%-át.
Ez az összeg segíti Alexandert, hogy visszakapja a hangját és a lépteit. Az alapítvány emellett más rászoruló „próbatételes” gyermekeket is támogat, így a segítség többszörösen ér célba.
Az anya és fia közötti kapcsolat túlmutat a szavakon. Egy olyan szimbiózisban élnek, ami szinte felfoghatatlan emberi ésszel. Az édesanya gyermeke minden rezgését érzi, még akkor is, ha nem egy helyiségben vannak.
Mi egyek vagyunk Alex-szel. Érzem, mikor mi a jó neki. Előfordul, hogy éjszaka alszom, de hirtelen felriadok és be kell mennem hozzá, mert érzem, hogy baj van. És valóban: ott állok mellette, amikor éppen elkapja egy epilepsziás görcs. Olyan, mintha álmában behívna engem, hogy segítségre van szüksége
– mesél a megrendítő pillanatokról az anyuka.
Bár a jövőre nézve a legfőbb cél az, hogy Alexander mozgása szabaddá váljon és a hangja újra betöltse a szobát, Mónika vallja: a boldogságuk már most is teljes.
Sokan kérdezik, hogyan bírjuk, de mi köszönjük, boldogok vagyunk. Megtanultuk értékelni az apró csodákat: egy mosolyt, egy nyugodt éjszakát. Minden este áldással fekszünk le és megköszönöm a jó Istennek a mindennapi erőt és támogatást
- mondta meghatottan az édesanya.
Alexander egész élete küzdelem. Nem a körülményeink határozzák meg az életüket, hanem az a végtelen szeretet, ami összeköti őket. Ez viszi őket előre. Együtt.
