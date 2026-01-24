Vannak sorsok, amelyek előtt megrendülten állunk és vannak édesanyák, akik a pokol legmélyebb bugyrából is képesek visszahozni a reményt. Ilyen Mónika is, aki segíti fiát, Alexandert nehéz küzdelmében az agyvérzés után.

Alexander 4 naposan kapott agyvérzést, ő és anyukája "szimbiózisban" élnek

Fotó: Beküldött/ Jáger Mónika

Alexander, a csodafiú újra járni tanul

A zalaegerszegi édesanya, Mónika egyedül neveli kisfiát. Könyveket ír, hogy sorstársainak kapaszkodót adjon, Alexander pedig egy speciális járássegítővel küzd minden egyes lépésért. Mióta imádott bátyja, Benett az angyalok közé költözött, a kisfiú nem szólalt meg, de az édesanya tudja: a hangja ott van mélyen a szívében.



Alexander útja a súlyos agyvérzéstől a reményig

Alexander 4 naposan csecsemőkori agyvérzést kapott, amely visszafordíthatatlanul érintette a központi idegrendszerét. Ez vezetett a mozgásszervi akadályozottsághoz és azokhoz a fizikai korlátokhoz, amelyekkel ma is elszántan küzd. Bár az orvosi diagnózisok súlyosak voltak, Alexander élni akarása már az első pillanattól kezdve megmutatkozott, és édesanyja hite azóta is töretlen.

Túl van a második speciális beavatkozáson

Van egy műtét, amit a világon mindössze két helyen végeznek, Barcelonában és Prágában. Ezzel az eljárással lelazítják a feszes izmokat és ennek segítségével Alexander egy újabb esélyt kapott az önálló járásra. Ebben segíti őt a speciális járássegítő.

Látni az örömöt az arcán, amikor érzi, hogy a saját lábai viszik előre, ez leírhatatlan érzés

- meséli Mónika. Kisfia is érzi a sikert, és ez ad neki erőt a folytatáshoz.

Alexander egy speciális járássegítővel újra járni tanul

Fotó: Beküldött/ Jáger Mónika

Alexander küzdelme és kitartása határtalan

Az út eddig sem volt könnyű, de két évvel ezelőtt egy újabb sötét fejezet kezdődött. Egy orvosi mulasztás miatt Alexander az egyik kezelés során megszédült és a földre zuhant. Állapota drasztikusan romlott: a kisfiú a jobboldalát átmenetileg nem tudta mozgatni, azon az oldalán az összes mozgásfunkciót elvesztette. Pokoli fájdalmak és mozdulatlan végtagok jellemezték ezt az időszakot, de Alexander ekkor mutatta meg igazi erejét.

Hihetetlen méltósággal és elszántsággal viselte a megpróbáltatásokat, megannyi kezelés és gyógytorna után újra mozgatni tudta a jobboldalát, de még mindig jóval gyengébb, mint a baloldala.

Amikor felcsendül a zene és elkezdődik a fejlesztés, az arca felragyog. Ő akarja a változást, és minden porcikájával a lépéseire koncentrál. Én pedig ebben segítem az útját

- meséli büszkén az édesanya.