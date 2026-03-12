Dráma a budapesti céges bulin: váratlanul esett össze egy nő, perceken múlott az élete

Életmentés történt a közelmúltban Budapesten. Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a mentőket egy fővárosi céges rendezvényre riasztották, miután egy körülbelül 60 éves nő minden előzmény nélkül összeesett.
A rendezvényen szolgálatot teljesítő orvos azonnal a nő segítségére sietett. Megvizsgálta a beteget, majd késlekedés nélkül megkezdte az újraélesztést. Rövid időn belül rohamkocsi érkezett a helyszínre, a mentők pedig átvették az életmentést. A gyors és szakszerű beavatkozás, valamint a mentők összehangolt csapatmunkája végül meghozta az eredményt: a nő keringése visszatért. Az időben megkezdett ellátás kulcsfontosságúnak bizonyult.
A helyszíni stabilizálást követően a beteget kórházba szállították, ahol további életmentő beavatkozásokat végeztek rajta. A mentők beszámolója szerint a nőt stabil állapotban adhatták át a kórházi szakembereknek. Az Országos Mentőszolgálat közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az életmentésben, és reményüket fejezték ki, hogy a hölgy mielőbb teljesen felépül.
