Meghalt az ország legidősebb SMA-s betege - így búcsúznak Sankótól

Izgalmas és megható emberi történetek és szörnyű drámák - ezekre voltak olvasóink a héten kíváncsiak. Összegyűjtöttük a TOP5 cikkünket, melyben helyet kapott Kecskés Sándor története is.

Nyugodj békében, Sankó! Az Őrangyalok sosem felejtenek el Fotó: olvasói fotó

Kecskés Sándor, Sankó, a völcseji hős, aki az SMA 3-as típusával született, most örökre lehunyta a szemét. Élete a kitartásról, az apjához való végtelen szeretetről és a közösség összetartásáról szólt. Az egész ország gyászolja azt a férfit, aki sosem kérte a részvétet, csupán élni akart. A 41 éves férfi, aki a gerinc eredetű izomsorvadás egyik legsúlyosabb formájával küzdött nap mint nap, végső nyugalomra tért.

Csenge jobb karja lebénult Fotó: beküldött

A most tíz hónapos Csenge születése során beszorult, ezért lebénult a karja. A mezőcsáti Rontó család életét teljesen megváltoztatta ez a tragédia. A szülők rendíthetetlen szeretettel küzdenek azért, hogy kislányuk a lehető legteljesebb életet élhesse.

"Rendkívül nehéz és traumatikus szülés volt” – idézi fel Margó. A vajúdás alatt a gyermek vállánál alakult ki probléma, vagyis a fej megszületett, de a válla beszorult. Segítségként vákuumot alkalmaztak a világrahozatalhoz. Csenge azonban nem sírt azonnal. Később kiderült, hogy a kislány jobb karja lebénult. A vállakadással összefüggésben megsérült a kar ideghálózata, a plexus brachialis (karidegfonat). A kisbabát egy speciális osztályra szállították, ahol a beteg újszülöttek ellátása folyik. Margó terhessége alatt folyamatosan cukorbeteg volt, gyógyszert szedett. Úgy érzi, ezek a kockázati tényezők talán indokolhatták volna a császármetszést, így elkerülhető lett volna a sérülés. Hogy történt-e mulasztás, a család ma sem tudja biztosan. Egy azonban biztos: a sérülés maradandó, és nincs garancia a teljes gyógyulásra.

Hanna agydaganattal küzd, mindössze kétévesen harcol a halállal! / Fotó: Beküldött fotó

A kétéves kislány hősként küzd egy halálos betegséggel. Horváth Hanna agydaganattal küzd, és a kezelések jelentős anyagi terhet rónak a családra. Egy egész ország összefogott értük: hatalmas adományokat gyűjtöttek össze, többek között a Bors cikkének köszönhetően is! Éppen időben érkezett a segítség, mert kiderült, hogy Hannácskának újabb agyműtétre van szüksége. Tiszaföldvári szülők élete egyetlen nap alatt fordult meg, amikor 2024. november 23-án a kislányon epilepsziás tünetek jelentkeztek. A sors furcsa fintora, hogy épp ez a betegség mentette meg az életét, hiszen így derült ki, hogy a kétéves, angyalarcú Hanna súlyos agydaganattal küzd. Egy ország szíve egyszerre dobbant a nehéz sorsú, háromfős családért, és hatalmas pénzadományokkal támogatták őket. A segítség pontosan akkor érkezett, amikor a család a legnagyobb nehézségekkel szembesült. A kislány édesanyja a Borsnak elcsukló hangon nyilatkozott.