Meghalt az ország legidősebb SMA-s betege - így búcsúznak Sankótól

Izgalmas és megható emberi történetek és szörnyű drámák - ezekre voltak olvasóink a héten kíváncsiak. Összegyűjtöttük a TOP5 cikkünket, melyben helyet kapott Kecskés Sándor története is.
Kecskés Sándor, Sankó, a völcseji hős, aki az SMA 3-as típusával született, most örökre lehunyta a szemét. Élete a kitartásról, az apjához való végtelen szeretetről és a közösség összetartásáról szólt. Az egész ország gyászolja azt a férfit, aki sosem kérte a részvétet, csupán élni akart. A 41 éves férfi, aki a gerinc eredetű izomsorvadás egyik legsúlyosabb formájával küzdött nap mint nap, végső nyugalomra tért.
A most tíz hónapos Csenge születése során beszorult, ezért lebénult a karja. A mezőcsáti Rontó család életét teljesen megváltoztatta ez a tragédia. A szülők rendíthetetlen szeretettel küzdenek azért, hogy kislányuk a lehető legteljesebb életet élhesse.
"Rendkívül nehéz és traumatikus szülés volt” – idézi fel Margó. A vajúdás alatt a gyermek vállánál alakult ki probléma, vagyis a fej megszületett, de a válla beszorult. Segítségként vákuumot alkalmaztak a világrahozatalhoz. Csenge azonban nem sírt azonnal. Később kiderült, hogy a kislány jobb karja lebénult. A vállakadással összefüggésben megsérült a kar ideghálózata, a plexus brachialis (karidegfonat). A kisbabát egy speciális osztályra szállították, ahol a beteg újszülöttek ellátása folyik. Margó terhessége alatt folyamatosan cukorbeteg volt, gyógyszert szedett. Úgy érzi, ezek a kockázati tényezők talán indokolhatták volna a császármetszést, így elkerülhető lett volna a sérülés. Hogy történt-e mulasztás, a család ma sem tudja biztosan. Egy azonban biztos: a sérülés maradandó, és nincs garancia a teljes gyógyulásra.
A kétéves kislány hősként küzd egy halálos betegséggel. Horváth Hanna agydaganattal küzd, és a kezelések jelentős anyagi terhet rónak a családra. Egy egész ország összefogott értük: hatalmas adományokat gyűjtöttek össze, többek között a Bors cikkének köszönhetően is! Éppen időben érkezett a segítség, mert kiderült, hogy Hannácskának újabb agyműtétre van szüksége. Tiszaföldvári szülők élete egyetlen nap alatt fordult meg, amikor 2024. november 23-án a kislányon epilepsziás tünetek jelentkeztek. A sors furcsa fintora, hogy épp ez a betegség mentette meg az életét, hiszen így derült ki, hogy a kétéves, angyalarcú Hanna súlyos agydaganattal küzd. Egy ország szíve egyszerre dobbant a nehéz sorsú, háromfős családért, és hatalmas pénzadományokkal támogatták őket. A segítség pontosan akkor érkezett, amikor a család a legnagyobb nehézségekkel szembesült. A kislány édesanyja a Borsnak elcsukló hangon nyilatkozott.
Halálos késelés rázta meg Miskolcot. 2024 októberének elején egy miskolci egyetemista nagyobb társasággal szórakozott az avasi pincesoron. A társasághoz két kamaszfiú is csatlakozott. A konfliktus akkor alakult ki, amikor a kamaszok összefirkálták az egyik pinceház falát, ami miatt vita tört ki – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye. A Tények adásában szereplő információk szerint a halálos késelés előtt a két fiatal azzal fenyegetőzött, hogy bántani fogják az egyetemistát, majd ideiglenesen elhagyták a helyszínt. A fiatal fiú attól tartott, hogy erőszakot alkalmaznak ellene, ezért magához vett egy konyhakést. Amikor a fiatalok visszatértek, ismét azzal fenyegették, hogy megverik. Ekkor az egyetemista elővette a kést. A kamaszok elindultak hazafelé, de nem sokkal később visszaszaladtak az egyetemistához. Egyikük combon rúgta a fiút, aki hátrálni kezdett, majd egy vaskorláthoz szorult. A másik támadó ököllel arcon ütötte, majd egy újabb ütésre lendítette a kezét. A megtámadott, 20 éves fiú jobb kezében ekkor ott volt a konyhakés. A támadás közben, reflexszerű mozdulattal mellkason szúrta a támadóját.
Amikor Bencsikné Mayer Mónika fia megszületett, sírás helyett hangja kísértetiesen hasonlított egy kismacska nyávogására. A különös tünet mögött a ritka genetikai rendellenesség, a Cri du chat szindróma állt. Ma a 27 éves Dávid már nem „nyávog”, de középsúlyos értelmi fogyatékossággal él, és édesanyja mesél arról, hogyan tanulták meg együtt végigjárni ezt az utat, a kezdetektől fogva. Egy problémamentes terhesség után született Dávid, de hamar kiderült, hogy egy ritka genetikai betegség kíséri az életét. A Cri du chat szindróma 27 éve befolyásolja mindennapjait, önállóan nem tud magáról gondoskodni, családja sem tudja ellátni, mégis derűje és szeretete minden nap beragyogja a környezetét.
