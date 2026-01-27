Rettenetes szánkóbaleset történt, egy tinédzser meghalt

Egy észak-texasi család és a helyi közösség gyászol, miután egy szánkóbalesetben vasárnap egy 16 éves lány életét vesztette, egy másik tinédzser pedig életveszélyesen megsérült.
A Frisco-i Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint vasárnap körülbelül 14:30-kor riasztották a rendőröket a Majestic Gardens Drive és a Killian Court környékére. Kiérkezésükkor két 16 éves lányt találtak életveszélyes sérülésekkel, és azonnal megkezdték az életmentő beavatkozásokat. A rendőrség szerint egy 16 éves fiú vezette a Jeep Wranglert, amely a két szánkón ülő lányt húzta. Szemtanúk elmondása szerint a szánkó nekiütközött egy járdaszegélynek, majd egy fának csapódott.
A két lányt kórházba szállították, ahol egyikük belehalt sérüléseibe. Az áldozatot a szülei Elizabeth Angle-ként azonosították. A CBS News Texasnak elmondták, hogy a másik sérült tinédzser Angle legjobb barátnője, Grace, aki jelenleg is életfenntartó gépeken van.
Angle szülei elmondták, hogy ő volt a középső gyermekük; két testvére maradt hátra, egy 18 és egy 12 éves lány. Hozzátették, Angle-t mindenki szerette: kedves, nyitott és rendkívül megnyerő személyiség volt. Azt is megosztották, hogy nemrég szerezte meg a jogosítványát, és izgatottan tekintett a jövő elé.
A Frisco-i rendőrség közölte, hogy a baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is folyamatban van.
