Újabb tragédia: Elragadta a halálos lavina a hegymászót a Magas-Tátrában

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 21:20
Újabb hegymászó vesztette életét pénteken lavinában a szlovákiai Magas-Tátrában.

Egy 32 éves cseh alpinistát sodort el hóomlás a Gerlachfalvi-csúcsnál, Szlovákia, a Magas-Tátra és egyben az egész Kárpátok legmagasabb hegyénél - írja az MTI.

Poland’s Tatra Mountains National Park sees visitors records
A Magas-Tátra 
Fotó: Anadolu via AFP

Az áldozat egy másik hegymászó társaságában volt, amikor elragadta a hó, de neki nem esett baja. A helyszínre érkező hegyimentők a helikopterből látták, hogy a hó nem temette teljesen maga alá a szerencsétlenül járt embert, aki azonban már nem mutatott életjeleket. Kórházba szállítás közben végig próbálták újraéleszteni, de sikertelenül.

A mentőszolgálat szerint magas, az ötfokozatú skálán hármas lavinariasztás volt érvényben pénteken a térségben.

 A mentők szerint a cseh hegymászóknál nem voltak olyan eszközök, amelyek lavina esetén segíthetik a keresésüket és a túlélésüket.

A múlt héten két magyar hegymászó vesztette életét lavinában a Magas-Tátrában.

 

