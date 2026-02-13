Újabb tragédia: Elragadta a halálos lavina a hegymászót a Magas-Tátrában

Egy 32 éves cseh alpinistát sodort el hóomlás a Gerlachfalvi-csúcsnál, Szlovákia, a Magas-Tátra és egyben az egész Kárpátok legmagasabb hegyénél - írja az MTI.
Az áldozat egy másik hegymászó társaságában volt, amikor elragadta a hó, de neki nem esett baja. A helyszínre érkező hegyimentők a helikopterből látták, hogy a hó nem temette teljesen maga alá a szerencsétlenül járt embert, aki azonban már nem mutatott életjeleket. Kórházba szállítás közben végig próbálták újraéleszteni, de sikertelenül.
A mentőszolgálat szerint magas, az ötfokozatú skálán hármas lavinariasztás volt érvényben pénteken a térségben.
A mentők szerint a cseh hegymászóknál nem voltak olyan eszközök, amelyek lavina esetén segíthetik a keresésüket és a túlélésüket.
A múlt héten két magyar hegymászó vesztette életét lavinában a Magas-Tátrában.
