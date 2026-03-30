BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Zalán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A lélegzetem is elállt, amikor megláttam, mit viselt a sógornőm az esküvőmön”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 09:30
ruhaválasztásmenyasszonysógornő
Mindenki teljesen ledöbbent. A sógornő esküvőn viselt ruhájával átlépte azt a bizonyos határt.

Egy menyasszony sokkot kapott, mikor meglátta sógornőjét az esküvőjén. Az biztos, hogy a reflektorfényt sikerült ellopnia...

Az esküvő reflektorfényét elvette a sógornő Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Az esküvő inkább a sógornőről szólt, mintsem a menyasszonyról

Percekkel azelőtt látta meg a menyasszony a sógornőjét fehér menyasszonyi ruhában, hogy apja mellett az oltár felé sétált volna jövendőbelije felé. A menyasszony nevében egy barát azt nyilatkozta, hogy mindenkinek elállt a lélegzete, mikor meglátták a sógornőt földig érő fehér ruhában.

Mint kiderült, a sógornő úgy döntött, felveszi a saját menyasszonyi ruháját az eseményre, hogy jobban kihasználhassa azt. A sógornő szerint laza, kerti esküvő volt, ahol egy hímzett pamutruhát viselt, de a vőlegény oldaláról mindenki felismerte, hogy az az ő esküvői ruhája.

„Így volt ezzel a barátnőm is, aki egyáltalán nem találta szórakoztatónak a dolgot.”

A hozzászólásokban az egyik kommentelő megjegyezte, hogy ő is esküvői ruhát viselt legjobb barátnője esküvőjén, de nem szárnyalta túl a menyasszonyt, aki sokkal díszesebb és nagyobb ruhát hordott. De ez Dél-Ázsiában elfogadott, és nem biztos benne, máshol is ennyire elnézőek-e az emberek.

Egy másik felhasználó így fogalmazott: „Hallottam már olyanokról, akik azért csinálták ezt, mert nem akarták, hogy a drága menyasszonyi ruhájukat csak egyszer viselhessék.”

Vegyes fogadtatásban részesült, hogy lehet-e menyasszonyi ruhát viselni más valaki más esküvőjén, de a legtöbben kritizálták a döntést - írja a Mirror.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
