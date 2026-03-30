„A lélegzetem is elállt, amikor megláttam, mit viselt a sógornőm az esküvőmön”

Egy menyasszony sokkot kapott, mikor meglátta sógornőjét az esküvőjén. Az biztos, hogy a reflektorfényt sikerült ellopnia...

Az esküvő reflektorfényét elvette a sógornő Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Az esküvő inkább a sógornőről szólt, mintsem a menyasszonyról

Percekkel azelőtt látta meg a menyasszony a sógornőjét fehér menyasszonyi ruhában, hogy apja mellett az oltár felé sétált volna jövendőbelije felé. A menyasszony nevében egy barát azt nyilatkozta, hogy mindenkinek elállt a lélegzete, mikor meglátták a sógornőt földig érő fehér ruhában.

Mint kiderült, a sógornő úgy döntött, felveszi a saját menyasszonyi ruháját az eseményre, hogy jobban kihasználhassa azt. A sógornő szerint laza, kerti esküvő volt, ahol egy hímzett pamutruhát viselt, de a vőlegény oldaláról mindenki felismerte, hogy az az ő esküvői ruhája.

„Így volt ezzel a barátnőm is, aki egyáltalán nem találta szórakoztatónak a dolgot.”

A hozzászólásokban az egyik kommentelő megjegyezte, hogy ő is esküvői ruhát viselt legjobb barátnője esküvőjén, de nem szárnyalta túl a menyasszonyt, aki sokkal díszesebb és nagyobb ruhát hordott. De ez Dél-Ázsiában elfogadott, és nem biztos benne, máshol is ennyire elnézőek-e az emberek.

Egy másik felhasználó így fogalmazott: „Hallottam már olyanokról, akik azért csinálták ezt, mert nem akarták, hogy a drága menyasszonyi ruhájukat csak egyszer viselhessék.”

Vegyes fogadtatásban részesült, hogy lehet-e menyasszonyi ruhát viselni más valaki más esküvőjén, de a legtöbben kritizálták a döntést - írja a Mirror.