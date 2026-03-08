Nem hagyta magára, itt fotózták Varga Barnabás csodaszép mennyasszonyát

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 14:45
A magyar válogatott támadója kezdőként lépett pályára az AEK Athénban szombaton, és végigjátszotta a mérkőzést. Varga Barnabás menyasszonya, Skrapits Laura a helyszínen szurkolt neki.

Szombat este az AEK Athén 1-0-ra legyőzte a Larisszát a görög bajnokság 24. fordulójában. Varga Barnabás ismét kezdőként lépett pályára és végigjátszotta a találkozót, a teljesítményét azonban alaposan lepontozták: csapata játékosai közül ő kapta a legalacsonyabb értékelést, mindössze 6,8-as osztályzattal illették. A magyar támadó menyasszonya, Skrapits Laura a helyszínen tekintette meg a mérkőzést.

Varga Barnabás kezdőként lépett pályára, án nem sikerült gólt szereznie
Varga Barnabás menyasszonya a helyszínen szurkolt

A magyar támadó szerelme ritkán oszt meg tartalmakat a közösségi oldalain, ám szombat este kivételt tett. Skrapits Laura az Instagram-sztorijában jelentkezett be az AEK Athén stadionjából, ahol a pálya mellől szurkolt vőlegényének, Varga Barnabásnak. A gyönyörű magyar lány egy fotót készített párjáról a mérkőzés közben, amelyet egy fehér szív emoji kíséretében osztott meg követőivel.

Varga Barnabás menyasszonya, Skrapits Laura a helyszínen szurkolt párjának
Az AEK Athén legközelebb március 12-én, csütörtökön (21:00) lép pályára: a görög együttes Szlovéniában, a Celje vendégeként kezdi meg a Konferencialiga nyolcaddöntős párharcát.

 

