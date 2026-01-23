"A legtökéletesebb menyasszony!" - Mindenkit elképesztett Kárpáti Rebeka

Nem telnek unalmasan a napjai Kárpáti Rebekának. A színművész R. Kárpáti Péter lánya maga is erre a pályára lépett, mialatt műsorvezetőként és influenszerként is tevékenykedik, 2012-ben pedig elnyerte a Miss Universe Hungary címet. Kárpáti Rebeka azóta is rendszeresen modellkedik, mialatt 2018-ban a TV2 A Nagy Duett és a Csak show és más semmi online backstage riportere lett, valamint a Fem 3 Café műsorvezetője. 2020. november 23-a óta pedig az Újratervezés című műsort is vezeti Stohl Andrással a TV2-n.
Mindeközben Rebeka a színészi hivatást sem hanyagolta el. 2014-ben a Jóban Rosszban című sorozatban csillogtatta meg a tehetségét, majd 2024 nyarán boldogan jelentette be, hogy felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. Első mozis főszerepét a Legénylakás című filmben alakította, amelyet Szente Vajk rendezett, ami óriási kihívás volt számára, valamint rengeteg felkészülést igényelt.
Edzőterembe jártam, diétáztam, kollagénes kezelésekre jártam, ha külsőségekről beszélünk, de visszamentem például a régi önvédelmi oktatómhoz is, akivel végigvettük azokat a jeleneteket, ahol akció és pisztoly is előkerül
- mesélte el korábban lapunknak Rebeka, akinek a kemény munkája nem maradt eredmény nélkül - sokan tévesen ugyanis azt feltételezték, hogy kaszkadőrt is használt a jeleneteinél.
Kárpáti Rebeka azonban ennyi feladat közepette sem áll le: nemrég például egy fotózáson vett részt, amelyen hófehér menyasszonyi ruhában pózolt a kamera előtt. Maga az öltözék is elképesztően gyönyörű, a színésznő szépsége és kisugárzása pedig csak tovább emelte annak fényét. A rajongók is teljesen el voltak ragadtatva a felvétel láttán, miután Rebeka megosztotta azt az Instagram-oldalán.
A legszebb és legtökéletesebb menyasszony!
- jelentette ki az egyikük a kommentszekcióban - ezzel pedig nehéz is lenne vitába szállni.
Mutatjuk!
Kárpáti Rebeka egyébként korábban Frohner Fecóval alkotott egy párt, majd a szakítást követően Lénárd Andrással volt együtt, el is jegyezték egymást, azonban ez a kapcsolat is véget ért. Rebeka manapság nem szeret a magánéletéről nyilatkozni: elmondása szerint jelenleg elsősorban a karrierjére koncentrál, mialatt beköltözött élete első saját lakásába, de mindenkit megnyugtatott, hogy boldog.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.