"A legtökéletesebb menyasszony!" - Mindenkit elképesztett Kárpáti Rebeka

Nem telnek unalmasan a napjai Kárpáti Rebekának. A színművész R. Kárpáti Péter lánya maga is erre a pályára lépett, mialatt műsorvezetőként és influenszerként is tevékenykedik, 2012-ben pedig elnyerte a Miss Universe Hungary címet. Kárpáti Rebeka azóta is rendszeresen modellkedik, mialatt 2018-ban a TV2 A Nagy Duett és a Csak show és más semmi online backstage riportere lett, valamint a Fem 3 Café műsorvezetője. 2020. november 23-a óta pedig az Újratervezés című műsort is vezeti Stohl Andrással a TV2-n.

Menyasszonyi ruhában nyűgözte le rajongóit Kárpáti Rebeka / Fotó: Szabolcs László

Mindeközben Rebeka a színészi hivatást sem hanyagolta el. 2014-ben a Jóban Rosszban című sorozatban csillogtatta meg a tehetségét, majd 2024 nyarán boldogan jelentette be, hogy felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. Első mozis főszerepét a Legénylakás című filmben alakította, amelyet Szente Vajk rendezett, ami óriási kihívás volt számára, valamint rengeteg felkészülést igényelt.

Edzőterembe jártam, diétáztam, kollagénes kezelésekre jártam, ha külsőségekről beszélünk, de visszamentem például a régi önvédelmi oktatómhoz is, akivel végigvettük azokat a jeleneteket, ahol akció és pisztoly is előkerül

- mesélte el korábban lapunknak Rebeka, akinek a kemény munkája nem maradt eredmény nélkül - sokan tévesen ugyanis azt feltételezték, hogy kaszkadőrt is használt a jeleneteinél.

Kárpáti Rebeka azonban ennyi feladat közepette sem áll le: nemrég például egy fotózáson vett részt, amelyen hófehér menyasszonyi ruhában pózolt a kamera előtt. Maga az öltözék is elképesztően gyönyörű, a színésznő szépsége és kisugárzása pedig csak tovább emelte annak fényét. A rajongók is teljesen el voltak ragadtatva a felvétel láttán, miután Rebeka megosztotta azt az Instagram-oldalán.

