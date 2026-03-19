Drogos ámokfutó Tatabányán: Szilvió elsírta magát, amikor a gyászoló szülők fájdalmát hallgatta

Hárman vesztették életüket a 2025. januárjában, Tatabánya határában történt balesetben. B. Szilvió a vád szerint bódult állapotban, nagy sebességgel vezetett, amikor egy előzést követően visszatért a saját sávjába, belerohant egy néptáncosokat szállító autóba. Az ügyet a Tatabányai Járásbíróságon tárgyalják. A drogos ámokfutót hat év börtönbüntetésre ítélték. Az ügyészség 3 nap gondolkodási időt kért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. A bíróság Szilviót végleg eltiltotta a járművezetéstől.
A tárgyalás elején Rázsó Ferenc bíró ismertette a toxikológiai vizsgálat eredményét, mely szerint a szakértők kimutatták, hogy a vádlott kokaint fogyasztott, de már csak a bomlásterméke volt jelen a szervezetében, ami azt jelenti, hogy már nem állt a szer hatása alatt a baleset idején. Az anyagot nem a vérében, hanem a vizeletében mutatták ki. Az ügyész indítványozta, hogy a szakértőt idézzék be a tárgyalásra, ám ő végül csak írásban szögezte le, hogy B. Szilvió kokain befolyásoltsága alatt valóban nem állt, de marihuána hatása alatt igen.
Ezzel kapcsolatban a vádlott elmondta, hogy a THC-t a tragédia reggelén fogyasztotta, utána pedig órákat aludt.
Kérem, vegyék figyelembe, hogy már nem éreztem magamat bódultnak, amikor beültem az autóba
– mondta Szilvió.
A Tatabányai Járásbíróságon a mai (márc. 19.) tárgyaláson tanúkat hallgattak meg.
H. Richárd a bíró kérdésére kinyilvánította, hogy nem érzi magát a vádlottal szemben elfogultnak.
Láttam a balesetet, és én hívtam a segélyhívó központot. A vádlott intette le az autónkat, szerintem azért, hogy segítséget kérjen, de aztán a helyszínen sétálgatott és közben telefonált. A sérült autó közelében tartózkodott
– mondta a tanú.
Borbély Zoltán, a gyászoló családok jogi képviselője megkérdezte, hogy a benyomása szerint a vádlott hogyan viselkedett.
Kifejezetten rémültnek láttam
– válaszolt Richárd, majd a bíró a testvérét is a tárgyalóterembe szólította.
Az egyik autó az árokban volt. Egy személyt kihúztunk és az út szélére fektettük, ahogy a mentőszolgálat diszpécsere kérte. Hogy a vádlott megpróbált-e a sérülteken segíteni, arra nem emlékszem
– vallotta H. Károly, aki a fivérével ellentétben úgy emlékezett, hogy nem Szilvió intette le őket, hanem másik autó tulajdonosa volt, aki jelzett nekik.
Károly szerint a baleset után Szilvió zavart állapotban volt.
Azt nem láttam, hogy a vádlott segített a sérülteken
– hangsúlyozta a tanú.
B. Szilvió ezzel kapcsolatban azt állította, hogy az egyik, mások által az árok szélére fektetett sérültet ő húzott biztonságosabb helyre, mire a bíró megállapította, hogy a szembesítés nem vezetett eredménye.
Ezek után megtartották a perbeszédeket. Az ügyész hangsúlyozta, hogy Szilvió a baleset előtt néhány nappal Hollandiában járt, ahol többször is füves cigarettát szívott, majd miután hazatért Magyarországra, szintén több alkalommal fogyasztott marihuánát, illetve kokaint is használt.
- Megállapítható, hogy a vádlott több közlekedési normát is megsértett. Nem tartotta be a követési távolságot, és a megengedett sebességet is túllépte – hangsúlyozta az ügyész, és hozzátette: a felelősség mértékének megállapításakor figyelembe kell venni, hogy B. Szilvió bódult állapotban volt-e a cselekmény idején.
- A THC egyik hatása az időérzék csökkenése, és a reakciók lassulása – hangsúlyozta az ügyész és hozzátette, mindez magyarázhatja, hogy a vádlott miért nem vette észre időben a sértettek autóját.
Borbély Zoltán, a gyászoló családok jogi képviselője hangsúlyozta, hogy B. Szilvió rendszeresen fogyasztott kábítószereket, és megállapítható, hogy nem alkalmas a járművezetésre, ezért nem mellőzhető a vezetéstől való végleges eltiltása.
Az ügyvéd megjegyezte, hogy a sértettek autójának bal hátsó helyzetjelző lámpája nem égett, és ezért a kocsit nem is lett volna szabad használni, de ez a tény nem hozható összefüggésbe a balesettel.
Nem vitatom, hogy a vádlottnak élete végéig cipelnie kell a terhet, hogy bódult állapotban három ember halálát okozta
– hangsúlyozta a jogász. Ezt hallva Szilvió az arcát a kezébe temette, úgy tűnt, hogy könnyek nélkül sírt.
Borbély Zoltán ezek után a sértettekről kifejtette, hogy mindannyian értékes emberek voltak.
- A Kerekes család Bálint elvesztésével teljesen kihalt. Marcell szülei ugyan elváltak, de minkét szülő jelen volt az életében. Szeretettel fordult a közössége felé. Egyedi és utánozhatatlan humorával mindig felvidította a barátait. Nem volt sok barátnője, de ha volt, azt komolyan vette. A baleset előtt pár nappal költözött össze Annával. Végre igazán szerelmes volt. Az édesanyja már sosem láthatja, hogyan adja át az értékeit a gyermekeinek.
Szilvió ezeket már nem bírta hallgatni. Kezét felemelve kérte a bírót, hadd mondjon valamit, majd közölte, rosszul van, ezért egy rövid időre ki szeretne menni a teremből.
Borbély ezt nem kifogásolta, a bíró pedig megadta az engedélyt. Miután a vádlott visszatért, az ügyvéd kifejezte, hogy a legidősebb sértett, Attila sem lehet ott a fia esküvőjén. Annak a fiának az esküvőjén, aki a balesetben szintén megsérült, neki a lépét kellett eltávolítani. Attila mindenkinek segített, akinek csak tudott. Az özvegyének valaki azt mondta, még sosem látott annyi embert Zsámbékon temetésen, mint ahányan a férfi búcsúztatóján részt vettek.
Szilviónak azt kívánom, hogy a Jó Isten bocsásson meg neki, de ehhez végig kell járnia a saját keresztútját.
A vádlott védője hangsúlyozta, hogy Szilvió nem vitatja a felelősségét, de az ügyészi indítványban szereplő kilenc év börtönbüntetést túlzónak tartja.
- A mai napon részben módosult a vád, hiszen bebizonyosodott, hogy a védencem nem állt kokain hatása alatt. A szakértő távolmaradása miatt kérhettük volna a tárgyalás elnapolását, de nem éltünk ezzel a lehetőséggel. A védencem nem keres kifogásokat, csak szeretné, ha azért kapná a büntetést, amit valóban elkövetett. Nem szándékosan okozta a tragédiát, a baleset egy valóban felelőtlen, rossz döntés következménye.
Az ügyvéd kérte, a bíróság vegye figyelembe, hogy a vádlottnak a baleset óta kislánya született, és Amirán kívül van még egy gyermeke, Szofi.
Szilvió az utolsó szó jogán zokogva kezdett beszélni.
Sajnálom, ami történt. Átérzem, hogy a gyászolók mit élhetnek át. Sajnálom, hogy ez a baleset kellett ahhoz, hogy észhez térjek.
A bíróság ezek után visszavonult, a szünetben tudtunk az érintett családokkal beszélni.
Marcell szülei, Tamás és Szilvia elmondták, hogy ugyan külön éltek, példás szeretetben, együtt nevelték a fiukat.
- Főleg az utóbbi években még szorosabbá vált a kapcsolatunk, szinte nagyon közeli barátok is lettünk. Marcellről mindig mindenki csak jót mondott – fogalmazott a gyászoló édesapa, miközben az anya egyetértően bólogatott. Szilvia hozzátette: a fia éppen a baleset előtt költözött el tőle, hogy a barátnőjével lakhasson.
- Én már csak a végét várom ennek az egésznek. Nehezíti az életemet, hogy ezen a procedúrán végig kell mennünk - mondta Szilvia.
Tamás fontosnak tartja, hogy olyan törvény szülessen Magyarországon, ami alapján Szilvió soha többé nem vezethetne autót.
Nálam Marcinak két féltestvére is van. Nagyon szeretett velünk lenni, sok közös programot szerveztünk. Rengeteg közös élményt terveztünk, arról volt szó, hogy elmegyünk együtt egy fiús nyaralásra, de ez már nem valósult meg
– csuklott el az édesapa hangja.
- Marcell jó úton haladt, épp a baleset előtt kezdett igazán élni. Minden esélye megvolt rá, hogy sikeres ember legyen belőle – mondta Szilvia.
Barnabás a balesetben az édesapját és két barátját veszítette el. Ő is megsérült, neki a lépét kellett eltávolítani, ezért az egészségkárosodása maradandó. A hasizma sosem fog tökéletesen működni, bármikor kaphat egy sérvet.
- A zúzódásokat még ma is érzem. Sportolni ugyan tudok, de nagyon vigyáznom kell magamra. Egy hagyományőrző néptánccsoport tagjai voltunk, de a tragédia után megbeszéltük a barátokkal, hogy a táncolást befejezzük. Az elhunytak nélkül nem lennénk képesek folytatni. Túl fájó emlékek kötnek össze bennünket.
Barnabás mindemellett azt is elmondta, hogyan tudta meg, hogy az édesapja és a barátai is meghaltak.
Engem is kórházba szállítottak. Marcit éppen a szomszédos kórterembe vitték. Ott vesztette életét, így nagyon hamar megtudtam, hogy az egyik barátom nincs többé, de azt még nem tudtam, hogy melyikük az. Utána derült csak ki számomra a teljes igazság
– mondta a 25 éves férfi. Kérdésünkre, elfogadja-e a vádlott bocsánatkérését, kifejtette, hogy a megbocsátás nem az ő feladata, hanem Istené.
- Kívánom neki, hogy tanuljon a hibájából, és térjen jó útra. Már nem érzek iránta gyűlöletet.
Barnabást a tragédia óta rémálmok gyötrik.
- Ezek olykor hamis reményt táplálnak bennem. Azt is szoktam álmodni, hogy az édesapám hazatért, vagy azt, hogy átmegyek a barátaimhoz.
Barnabás arra már nem emlékszik, hogy ki segített neki a járműből kiszállni. Ő a jobb első ülésen ült.
Kerekes Erzsébet, Bálint édesanyja egy plüsskutyával érkezett a tárgyalásra.
Még nagyon régen az egyetlen fiammal egy erdőben kirándultunk, ott találtuk Bálint kedvenc játékát. Hazavittük, kimostam, azóta pedig elválaszthatatlanok lettek. Kutyucinak neveztük el. Miután a gyermeke felnőtt, a játékból kabala lett
– mosolygott az édesanya. Elmondta, hogy a baleset óta nagyon ritkán képes nevetni. Rengeteget sír és pszichológushoz jár.
A vádlott reakciójáról elmondta, hogy őszintének tartja.
- Értékelem, hogy a múltkor bocsánatot kér tőlem. Elhiszem, hogy komolyan gondolta, és azt is tudom, hogy nagyon nehéz volt neki odajönni hozzám. Az ő élete is megváltozott, tönkrement, de megbocsátani nem tudok neki. Ki is lenne képes megbocsátani annak, aki elvette a gyermekét? Senki! – magyarázta Erzsébet.
A gyászolók az ítéletet enyhének tartják.
