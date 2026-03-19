Drogos ámokfutó Tatabányán: Szilvió elsírta magát, amikor a gyászoló szülők fájdalmát hallgatta

Hárman vesztették életüket a 2025. januárjában, Tatabánya határában történt balesetben. B. Szilvió a vád szerint bódult állapotban, nagy sebességgel vezetett, amikor egy előzést követően visszatért a saját sávjába, belerohant egy néptáncosokat szállító autóba. Az ügyet a Tatabányai Járásbíróságon tárgyalják. A drogos ámokfutót hat év börtönbüntetésre ítélték. Az ügyészség 3 nap gondolkodási időt kért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. A bíróság Szilviót végleg eltiltotta a járművezetéstől.

A drogos ámokfutó elsírta magát a tárgyaláson

Így zajlott a drogos ámokfutó tárgyalása

A tárgyalás elején Rázsó Ferenc bíró ismertette a toxikológiai vizsgálat eredményét, mely szerint a szakértők kimutatták, hogy a vádlott kokaint fogyasztott, de már csak a bomlásterméke volt jelen a szervezetében, ami azt jelenti, hogy már nem állt a szer hatása alatt a baleset idején. Az anyagot nem a vérében, hanem a vizeletében mutatták ki. Az ügyész indítványozta, hogy a szakértőt idézzék be a tárgyalásra, ám ő végül csak írásban szögezte le, hogy B. Szilvió kokain befolyásoltsága alatt valóban nem állt, de marihuána hatása alatt igen.

Ezzel kapcsolatban a vádlott elmondta, hogy a THC-t a tragédia reggelén fogyasztotta, utána pedig órákat aludt.

Kérem, vegyék figyelembe, hogy már nem éreztem magamat bódultnak, amikor beültem az autóba

– mondta Szilvió.

A Tatabányai Járásbíróságon a mai (márc. 19.) tárgyaláson tanúkat hallgattak meg.

H. Richárd a bíró kérdésére kinyilvánította, hogy nem érzi magát a vádlottal szemben elfogultnak.

Láttam a balesetet, és én hívtam a segélyhívó központot. A vádlott intette le az autónkat, szerintem azért, hogy segítséget kérjen, de aztán a helyszínen sétálgatott és közben telefonált. A sérült autó közelében tartózkodott

– mondta a tanú.

A tanú szerint Szilvió nem segített

Kifejezetten rémültnek látták

Borbély Zoltán, a gyászoló családok jogi képviselője megkérdezte, hogy a benyomása szerint a vádlott hogyan viselkedett.

Kifejezetten rémültnek láttam

– válaszolt Richárd, majd a bíró a testvérét is a tárgyalóterembe szólította.

Az egyik autó az árokban volt. Egy személyt kihúztunk és az út szélére fektettük, ahogy a mentőszolgálat diszpécsere kérte. Hogy a vádlott megpróbált-e a sérülteken segíteni, arra nem emlékszem

– vallotta H. Károly, aki a fivérével ellentétben úgy emlékezett, hogy nem Szilvió intette le őket, hanem másik autó tulajdonosa volt, aki jelzett nekik.