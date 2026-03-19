"Szörnyű ezzel a tudattal élni" - megszólalt a drogos ámokfutó, aki három ember halálát okozta Tatabányán

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 09:19
Megérkezett a bíróságra a tatabányai baleset okozásával vádolt B. Szilvió. A drogos ámokfutó hibásan kivitelezett előzése miatt, három ember veszítette életét.
Kóré Károly
Mint arról a Bors beszámolt, hárman is életüket vesztették abban a balesetben, ami 2025. január 9-én történt Tatabánya határában. A vád szerint B. Szilvió kábítószer hatása alatt vezetett, így nem tudta helyesen kiválasztani a megfelelő előzési manővert. 125 km óránkénti sebességgel haladt, és késve észlelte az áldozatok szabályosan közlekedő autóját. Ugyan a kormány félrerántásával megpróbálta a karambolt elkerülni, de nem járt sikerrel. 

A drogos ámokfutó áldozatainak hozzátartozói a bíróság előtt.
A drogos ámokfutó áldozatainak hozzátartozói Borbély Zoltán ügyvéddel, a tatabányai bíróság előtt Fotó: Bors

Mindkét jármű megpördült, a sértetté a vízelvezető árokba csúszott és a betonfalnak csapódott. A drogos ámokfutót letartóztatták, de aztán egy enyhébb kényszerintézkedést rendeltek el vele szemben. Az áldozatok autójában összesen négyen utaztak: egy néptánccsoport három tagja, illetve a egyikük édesapja. A zsámbéki társaság egy fürdőbe tartott kikapcsolódni.

 

Drogos ámokfutó végzett az utasokkal

Az 59 éves Attila, a Zsámbéki Premontrei Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium technikusaként dolgozott. Halálát kénytelen volt végignézni a fia, aki a baleset után kimászott az autóból. 

Neki később a lépét kellett eltávolítani. A két barátja, a 22 éves Marcell, és a 18 éves Bálint szintén nem élte túl a balesetet.

Bálint az édesanyja egyetlen gyermeke volt, akit az asszony a születésétől kezdve egyedül nevelt. 

A baleset okozója a bíróság folyosóján bocsánatot kért a gyászolóktól.

Borbély Zoltán, az érintett családok jogi képviselője a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy a férfi mindezt nem teátrálisan, a bíró előtt tette.

A gesztus őszintének tűnt, de a szomorú igazság, hogy a gyászolók fájdalmát semmi sem enyhítheti

 – fogalmazott Borbély Zoltán.

B. Szilvió a vádlottak padján Fotó: Bors

A mai tárgyaláson a tervek szerint a szakértők meghallgatása után megtarthatják a perbeszédeket, illetve Szilvió is élhet az utolsó szó jogával, és akár ítéletet is hirdethetnek.

 

A történtekben természetesen bűnösnek érzem magamat. Szörnyű ezzel a tudattal élni

 - mondta a Borsnak Szilvió.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
