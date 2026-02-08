Most jött a hír: gázolt a Budapestről induló vonat, sokkban vannak az utasok

Vonatgázolás történt Tatabányán, a Keleti pályaudvarról Bécsbe tartó Railjet expresszvonat ütött el egy embert a vasútállomás közelében.
A város hivatásos tűzoltói a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával végzik a beavatkozást. A járat utasait mentesítő autóbusz szállítja be az állomásra - írja a Katasztrófavédelem.
Nem ez volt ma az egyetlen baleset. Mint azt megírtuk, letért az útról és árokba hajtott egy személykocsi a 7327-es út Bazsi és Zalaszántó közötti szakaszán. A járműben ketten utaztak, ők a helyszínen tartózkodók segítségével szálltak ki az autóból, mentő érkezett hozzájuk.
