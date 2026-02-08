Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Most jött a hír: gázolt a Budapestről induló vonat, sokkban vannak az utasok

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 21:39
Mentesítő buszt küldtek az utasokért. A vonatgázolás körülményeit vizsgálják.
Vonatgázolás történt Tatabányán, a Keleti pályaudvarról Bécsbe tartó Railjet expresszvonat ütött el egy embert a vasútállomás közelében.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vonatgázolás: ez történik most

A város hivatásos tűzoltói a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával végzik a beavatkozást. A járat utasait mentesítő autóbusz szállítja be az állomásra - írja a Katasztrófavédelem.

Nem ez volt ma az egyetlen baleset. Mint azt megírtuk, letért az útról és árokba hajtott egy személykocsi a 7327-es út Bazsi és Zalaszántó közötti szakaszán. A járműben ketten utaztak, ők a helyszínen tartózkodók segítségével szálltak ki az autóból, mentő érkezett hozzájuk. 

 

