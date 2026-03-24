„Csak szorongás” – mondták az orvosok, majd narancs méretű daganatot találtak az édesanya agyában

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 09:30
Már több évtizede a testében volt a betegség. Az anya súlyos diagnózist kapott.

Egy háromgyermekes édesanya éveken át szenvedett súlyos fejfájásoktól, ám orvosai rendre szorongásnak tulajdonították a tüneteit, egészen addig, amíg egy vizsgálat során meg nem találták az igazságot.

Az anya sokáig csak fejfájásra panaszkodott
Az édesanya tüneteire legyintettek a orvosok 

A 38 éves Jodie Boulton Caerphillyből már 2020 óta járt orvostól orvosig, mivel erős fejfájások és egyéb panaszok nehezítették a mindennapjait. Minden alkalommal ugyanazt a választ kapta: a tüneteket a szorongás okozza. A fordulópont akkor érkezett el, amikor a harmincas éveiben teljesen elmaradt a menstruációja. Ez már komoly figyelmeztető jel volt, így végül MRI-vizsgálatra küldték. Az eredmény sokkoló volt: az agyában egy „mandarin méretű” daganatot találtak, amely az orvosok szerint akár 20 éve is ott lehetett. 

Egyszerre voltam dühös és megkönnyebbült

 – mondta Jodie. 

Dühös, mert évekig szenvedtem válaszok nélkül, de megkönnyebbült, hogy végre kiderült az ok

A daganat hormonális problémákat is okozott, és állapota fokozatosan romlott: egyensúlyzavarok és kettős látás is jelentkezett. 2025 júniusában egy 12 órás műtét során a daganat 85 százalékát eltávolították, a fennmaradó részt az optikai ideg körüli elhelyezkedése miatt nem tudták biztonságosan kivenni. Később kiderült, hogy alacsony fokozatú meningeómáról van szó, amely a leggyakoribb agydaganattípus.

A műtét után azonban újabb komplikációk jelentkeztek. A seb váladékozni kezdett, de elsőre azt mondták neki, hogy minden rendben. Később kiderült, hogy fertőzés alakult ki, amely a csontot is érintette, így koponyájának egy részét el kellett távolítani. Jodie két hetet töltött kórházban erős antibiotikumos kezelés mellett, és jelenleg egy titánlemez beültetésére vár, amely helyreállítja a koponyáját. Addig mindennap bukósisakot kell viselnie a biztonsága érdekében, tudta meg a Mirror. 

A helyzet a családi életét is megnehezíti. Hatéves gyermeke mellett különösen óvatosnak kell lennie, nem tud dolgozni, és elvesztette korábbi önállóságát. Történetével most másokat szeretne figyelmeztetni: a tartós tüneteket nem szabad félvállról venni. Jodie hangsúlyozza, mennyire fontos a támogatás és az, hogy az emberek beszéljenek a problémáikról.

Az én történetem a reményről és a túlélésről szól

– mondta. 

Az agydaganat nem válogat. Fontos, hogy támogassuk a kutatásokat, mert ezek adhatnak esélyt a betegeknek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
