Down-szindróma világnapja – Ezért húzzunk felemás zoknit ezen a napon

Március 21-én tartják a Down-szindróma világnapját.

A Down-szindróma a 21-es kromoszóma triszómiájából eredő genetikai állapot.

A felemás zokni ezen a napon a szolidaritás jelképe lett.

A Down-szindróma világnap célja, hogy a figyelem ne csak magára az állapotra, hanem az érintett emberek életére is irányuljon. Arra, hogy a Down-szindrómával élőknek ugyanúgy helyük van az oktatásban, a munka világában, a közösségekben és a nyilvánosságban is. A hangsúly az inklúzión van, hogy a társadalom egyenrangú tagjaiként tekintsünk rájuk. Magyarországon is évek óta szerveznek programokat ehhez a naphoz kapcsolódva.

Down-szindróma világnapja

Már a világnap dátumának is jelentése van. A 3. hónap 21. napja a 21-es kromoszóma triszómiájára utal, vagyis arra a genetikai eltérésre, amely a Down-szindróma hátterében áll. A világnap célja, hogy nagyobb figyelem irányuljon a Down-szindrómával élő emberek mindennapjaira, lehetőségeire és azokra a helyzetekre is, ahol a befogadásnak különösen nagy súlya van.

A Down-szindrómáról röviden

A Down-szindróma nem betegség, egy genetikai állapot, ez a leggyakoribb kromoszóma-rendellenesség, nagyjából minden 800. újszülött érintett. Nevét John Langdon Down brit orvosról kapta, aki a 19. században elsőként írta le ezt az állapotot. Az emberi sejtekben összesen 23 pár kromoszóma található, ezek egyik felét az anyától, a másik felét az apától örököljük. Előfordulhatnak azonban számbeli eltérések, ezeket kromoszóma-rendellenességnek nevezzük. A Down-szindróma hátterében a 21-es kromoszóma triszómiája áll, vagyis az, hogy ebből a kromoszómából kettő helyett három van jelen.

A Down-szindrómának vannak jellegzetes testi jegyei, például a mandulavágású szem, a tenyéren végighúzódó mély barázda, az alacsonyabb testmagasság vagy a csökkent izomtónus. Emellett olyan eltérések is társulhatnak hozzá, amelyek kívülről nem látszanak, például szívfejlődési rendellenességek, cukorbetegség vagy hormonális problémák. Az értelmi fejlődésre is hatással lehet, ennek mértéke viszont egyénenként nagyon eltérő.