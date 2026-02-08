"Tudta, hogy meg fog halni" - 11 éves kislányukat gyászolja a megtört család

Útközben beszélgetéseket kellett folytatnom vele arról, mit is jelent ez. Azt találtuk ki, hogy amikor meghalsz, egy olyan parkba kerülsz, ami tele van gyümölccsel roskadozó fákkal és kiskutyákkal – mi ezt ‘kutyaparknak’ neveztük. Azt is eldöntöttük, hogy a kutyaparkban nem létezik az idő, és még esélye sem lesz hiányolni minket, mert mindannyian ott leszünk vele. Nagyon remélem, hogy ez igaz!