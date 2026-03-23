Pillangóbőrrel született a férfi – így küzd a borzalmas betegséggel, amiről kevesen hallottak

Megrázó, ugyanakkor inspiráló történet járja be a világot: egy fiatal férfi, aki egy rendkívül ritka és kegyetlen betegséggel él, most nemcsak a saját életéért, hanem több ezer sorstársáért is küzd.

Különös betegségben szenved a férfi, most másoknak segítene.

Fotó: trairut noppakaew / Shutterstock

Különös betegség árnyékában

Az ohiói Cincinnati városából származó Shane DiGiovanna mindössze 27 éves, mégis egész életét az epidermolysis bullosa nevű betegség árnyékában élte le. A kórt gyakran „pillangóbetegségként” emlegetik, mivel az érintettek bőre olyan törékeny, mint egy pillangó szárnya. A betegség miatt a bőr rendkívül sérülékeny, folyamatosan hólyagosodik, és súlyos, gyakran halálos szövődményekhez vezethet. Az Egyesült Államokban becslések szerint 25-50 ezer ember él ezzel az állapottal.

Sokan ezt nevezik a legszörnyűbb betegségnek, amiről soha nem hallottak

– mondta DiGiovanna a People magazinnak.

Mint mondja, a mindennapjai elképzelhetetlenül fájdalmasak: minden egyes nap intenzív sebkezelést igényel, hogy megelőzze a fertőzéseket, csökkentse a fájdalmat és életben tartsa a szervezetét. A kezelés egyik kulcseleme a speciális kötszerek használata, amelyek szó szerint életmentők. Ezek azonban elképesztően drágák: havonta akár több tízezer dollárba is kerülhetnek, és gyakran nem fedezi őket a biztosítás.

Ezek a kötszerek nem opcionálisak – az élet és a halál közötti különbséget jelentik

– hangsúlyozta.

Hozzátette: sok család lehetetlen döntések elé kerül, hiszen vagy eladósodnak, vagy lemondanak a kezelésről, vagy végignézik szeretteik állapotának romlását. DiGiovanna ezért úgy döntött, hogy nem marad csendben. Történetét és a hozzá hasonló betegek helyzetét Greg Landsman kongresszusi képviselő elé vitte, ami konkrét lépésekhez vezetett. A politikus benyújtott egy törvényjavaslatot, amely azt vizsgálná, hogy a kötszerek finanszírozása hosszú távon csökkentené-e az egészségügyi kiadásokat, például a kórházi kezelések számának visszaszorításával.

27 évesen már idősnek számítok ebben a betegségben

– írta Jake, aki büszke arra, amit elért, és igyekezett az életét a lehető legteljesebben megélni.