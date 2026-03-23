BékemenetLehallgatási botrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Emőke névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pillangóbőrrel született a férfi – így küzd a borzalmas betegséggel, amiről kevesen hallottak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 19:30
A férfi sorstársain segítene. Nem hagyja, hogy a betegség legyőzze.

Megrázó, ugyanakkor inspiráló történet járja be a világot: egy fiatal férfi, aki egy rendkívül ritka és kegyetlen betegséggel él, most nemcsak a saját életéért, hanem több ezer sorstársáért is küzd.

Különös betegségben szenved a férfi, most másoknak segítene.
Fotó: trairut noppakaew /  Shutterstock 

Különös betegség árnyékában

Az ohiói Cincinnati városából származó Shane DiGiovanna mindössze 27 éves, mégis egész életét az epidermolysis bullosa nevű betegség árnyékában élte le. A kórt gyakran „pillangóbetegségként” emlegetik, mivel az érintettek bőre olyan törékeny, mint egy pillangó szárnya. A betegség miatt a bőr rendkívül sérülékeny, folyamatosan hólyagosodik, és súlyos, gyakran halálos szövődményekhez vezethet. Az Egyesült Államokban becslések szerint 25-50 ezer ember él ezzel az állapottal.

Sokan ezt nevezik a legszörnyűbb betegségnek, amiről soha nem hallottak

 – mondta DiGiovanna a People magazinnak. 

Mint mondja, a mindennapjai elképzelhetetlenül fájdalmasak: minden egyes nap intenzív sebkezelést igényel, hogy megelőzze a fertőzéseket, csökkentse a fájdalmat és életben tartsa a szervezetét. A kezelés egyik kulcseleme a speciális kötszerek használata, amelyek szó szerint életmentők. Ezek azonban elképesztően drágák: havonta akár több tízezer dollárba is kerülhetnek, és gyakran nem fedezi őket a biztosítás.

Ezek a kötszerek nem opcionálisak – az élet és a halál közötti különbséget jelentik

 – hangsúlyozta. 

Hozzátette: sok család lehetetlen döntések elé kerül, hiszen vagy eladósodnak, vagy lemondanak a kezelésről, vagy végignézik szeretteik állapotának romlását. DiGiovanna ezért úgy döntött, hogy nem marad csendben. Történetét és a hozzá hasonló betegek helyzetét Greg Landsman kongresszusi képviselő elé vitte, ami konkrét lépésekhez vezetett. A politikus benyújtott egy törvényjavaslatot, amely azt vizsgálná, hogy a kötszerek finanszírozása hosszú távon csökkentené-e az egészségügyi kiadásokat, például a kórházi kezelések számának visszaszorításával. 

27 évesen már idősnek számítok ebben a betegségben

– írta Jake, aki büszke arra, amit elért, és igyekezett az életét a lehető legteljesebben megélni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
