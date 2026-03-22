18 hónaposan lebénult egy ritka betegség miatt – évekkel később újabb csapás érte a kisfiút

Egy kisfiú története sokakat megérintett, miután egészen fiatal kora óta súlyos egészségügyi problémákkal kell megküzdenie. A ma 10 éves Charlie Fielding már kisgyermekként két életet megváltoztató betegséggel szembesült.

A kisfiú kicsi kora ellenére már rengeteg megpróbáltatáson keresztül ment.

Fotó: Jamie Fielding/GoFundMe

Nehéz élete van a kisfiúnak

Charlie a terhesség 30. hetében, koraszülöttként jött világra. Amikor 18 hónapos volt, egy ritka rendellenesség miatt lebénult, a fiúnál arteriovenózus malformációt (AVM) állapítottak meg. A Johns Hopkins egészségügyi rendszer szerint ez egy veleszületett érrendszeri rendellenesség, amelynél az artériák és a vénák rendellenesen kapcsolódnak egymáshoz kapillárisok nélkül. Ez az állapot gyakran a gerincvelő környékén alakul ki.

Néhány évvel később újabb csapás érte a családot. 2019-ben Charlie-nál visszatérő betegségek és magas láz jelentkezett, ezért az orvosok vérvizsgálatot végeztek rajta. A vizsgálatok után akut limfoblasztos leukémiát (ALL) diagnosztizáltak nála. A Cleveland Clinic szerint ez a gyermekkori daganatos betegségek leggyakoribb típusa, amely a vért és a csontvelőt érinti, és agresszív lefolyású lehet, írja a People.

Charlie édesapja, a 45 éves Jamie Fielding azt mondta, a második diagnózis különösen nehéz volt a család számára.

Ez a második csapás még nehezebb volt. Az ember csak azt kérdezi: mennyire lehet szerencsétlen egyetlen gyerek?

– fogalmazott.

Az apa hozzátette:

Két életet megváltoztató egészségügyi esemény négyéves kor előtt hihetetlenül kegyetlennek tűnt.

Charlie végül 2022-ben fejezte be a rákkezelést. Édesapja szerint a sok megpróbáltatás ellenére a fiú mindvégig pozitív maradt. A fiatal jelenleg a Neurokinex nevű nonprofit rehabilitációs központban vesz részt fizioterápiás kezeléseken.