Betelt a pohár, Katalin hercegné végérvényesen kiborult

Elterjedt a hír, mely szerint Katalin hercegné úgy érzi, Károly király nem foglal állást elég határozottan Harry herceg és Meghan Markle ügyében. A bennfentesek szerint Katalin csalódott.

Katalin hercegnének határozott elvárásai vannak / Fotó: AFP

Katalin hercegné válaszokat követel

Mivel Vilmos herceg a következő a trónöröklési sorban, Katalin hercegné egyre nehezebben viseli a botrányokat, fél, hogy egy nap majd nekik kell helyrehozni mindent, ami időről időre komolyabb kihívásnak tűnik... András herceg ügye rosszat tehet a monarchiának, és az sem segít, hogy Harry herceg és Meghan Markle – akik 2020-ban léptek vissza a királyi család hivatalos feladataitól – egyre aktívabb szereplői a nemzetközi közéletnek. Nemrég például Jordániába utaztak, ahol humanitárius szervezetek képviselőivel találkoztak.

Harry és Meghan utazása ugyan nem számított hivatalos királyi látogatásnak, mégis, mivel diplomáciai találkozón is részt vettek, állami szerepvállalásra emlékeztet. A királyi családhoz közel álló források szerint Katalin hercegné aggódik, mert a sussexi házaspár egyre nagyobb figyelmet kap a nemzetközi színtéren, ráadásul a hírek szerint az is lehetséges, hogy még idén visszatérnek az Egyesült Királyságba kötelezettségek ellátása miatt. Harry állítólag találkozót tervez Károly királlyal is, ami persze csak tovább fokozza a feszültséget a családtagok között, főleg, hogy Katalinnak esze ágában sincs megbocsátani a korábban történteket.

Katalin nem felejt, helyrehozhatatlannak tartja azt a kárt, amit Harry Tartalék című könyve okozott

– mondta a forrás, aki szerint elveszett a bizalom. Katalin úgy látja, hogy amikor a családtagok nyilvánosan bírálják a monarchiát, az aláássa az intézmény iránti bizalmat - írja a Life.hu.

Egy másik forrás szerint a feszültséget az is növeli, hogy Katalin úgy érzi, Károly király nem adott iránymutatást annak kapcsán, hogyan kellene kezelni Harry és Meghan helyzetét, márpedig szükség lenne a határozott fellépésre.