Horror a kórházban: nem takarították a kórházi eszközöket, több mint két tucat beteg kapott halálos fertőzést

Darrell Schroll súlyos fertőzésben halt meg, miután egy kansasi kórház dolgozói nem sterilizálták és fertőtlenítették megfelelően a nyitott szívműtétekhez használt eszközöket.

Fertőzés miatt hunytak el műtét után a betegek

Úgy érzem, mintha haldokolnék

- mondta Darrell a lányának, Kristy Schrollnak.

Kristy elmondta: vállalkozó és vietnámi veterán apja csont és bőr volt, amikor utoljára látta.

A fertőző betegségekért felelős orvos közölte velünk, hogy látják a fertőzést az egyik szemében. Azt gyanították, hogy az agyában van - a szívében, a tüdejében, a bal kamrai ingerületátvivő eszközében és a májában is jelen volt.

Kristy állítása szerint a fertőzést egy piszkos fűtő-hűtő egység (HCU) okozta, amelyet egy 2019-ben, a Kansasi Egyetemi Kórházban végzett nyitott szívműtét során használtak. A nő pert indított Wyandotte megyében, amelyben orvosi műhibával vádolja a Kansasi Egyetemi Kórházat és a készüléket gyártó céget, a LivaNova USA Inc.-t.

A beadvány szerint a kórházi dolgozók nem sterilizálták és fertőtlenítették megfelelően a szóban forgó LivaNova 3T fűtő–hűtő rendszert, mielőtt azt Darrell nyitott mellkasi szívsebészeti beavatkozásához használták volna.

Több beteg miatt is pert indítottak

A vádban a kórház technikusait, kisegítő személyzetét, ápolóit, orvosait, egészségügyi szolgáltatóit és egyéb alkalmazottait, valamint ügynökeit is azzal vádolják, hogy nem tájékoztatták Schrollt és családját az M. chimaera fertőzés kockázatáról, továbbá nem értékelték, nem diagnosztizálták és nem kezelték időben Darrellt az M. chimaera fertőzés miatt.

Wyandotte megyében több mint 30 pert indítottak, amelyek szerint a kórházban 25 beteg kapott M. chimaera fertőzést a szennyezett fűtő-hűtő egységek miatt.

Thelma Wood azt állítja, hogy elhunyt férje, Ron Wood 2019-ben halálos M. chimaera fertőzést kapott egy nyitott szívműtét során az egyetemi kórházban, ahol aortabillentyűt cseréltek neki. Ron hét hétig volt kórházban, mielőtt belehalt a fertőzésbe.

Hogy lehet, hogy valaki nem tisztít meg egy gépet, amikor pontos utasításokat kap arról, mit kell tennie? Nagyon csalódott vagyok, hogy hagyták, hogy valami ilyesmi ennyi családot érintsen

- mondta Thelma.