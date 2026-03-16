"Egyszerre hullott ki a hajunk a kemoterápiától" - csak a transzplantáció mentheti meg a 14 éves Elizabet életét

Van az a pont, amit egy anyai szív már csak azért bír el, hogy a gyermekének segíthessen. Zsuzsa pont egy ilyen helyzetben van: 14 éves lánya, Elizabet egy steril-boxban az életéért küzd, csontvelő-transzplantációra vár, közben kemoterápiát kap. Az édesanyának mindent fel kellett adnia: az otthonát, a munkáját. Ami a legfájóbb, még legkisebb gyermeke kezét is el kellett engednie egy hosszabb időre, hogy éjjel- nappal a beteg lánya mellett lehessen.

Csontvelő-transzplantáció: Zsuzsa végig lánya, Elizabet mellett van

Csontvelő-transzplantációra vár Elizabet

Nyolc évvel ezelőtt még idilli életet élt a kis család. Debrecen mellett, egy kis tanyán laktak, állatokkal foglalkoztak, nevelték a három gyereket. Aztán a férj elment és többé nem jött vissza, Zsuzsa ott maradt a gyermekeivel az erdő közepén.

Egyedül maradtam ott a három gyerekkel. A lakás az ő nevén volt, mennünk kellett. Hajléktalanszállótól kezdve minden volt...

- emlékszik vissza az anya.

A család végül egy átmeneti otthonban húzta meg magát.

Bár szűkösen, de együtt voltak. Akkor még nem sejtették, hogy a sors hamarosan újabb csapást mér rájuk. Egy még kegyetlenebbet.

Itt még együtt volt a család

A hátán vitte be lányát a kórházba

Mindez két és fél éve kezdődött. Elizabet lába fájni kezdett, de az orvosok először csak ízületi gyulladásra gyanakodtak. Zsuzsa érezte, hogy ez több annál. Amikor a kislány már mozdulni sem tudott, anyukája a hátára vette és úgy cipelte be a kórházba. Ott megkapták a lesújtó diagnózist: leukémia.

Eliza lelkileg nehezen viselte, hogy kihullott a gyönyörű haja

Nyolc hónapnyi kemoterápia után úgy tűnt, győztek. Egy debreceni alapítvány segítségével sikerült albérletbe költözniük, mert az átmeneti otthonba a kezelések után nem engedhették volna el Elizát a kórházból. Csak steril körülmények közé mehetett. Úgy tűnt, kezd helyreállni az életük.

Eliza rendszeresen járt fenntartó kezelésre a kórházba, ahol mindent rendben találtak. Végre elkezdett nőni a haja, amit már nagyon várt, és újra járhatott iskolába, találkozhatott a barátaival, ami igazán felemelő érzés volt számára... De a sorsuk váratlanul ismét rosszra fordult. Tavaly novemberben, közvetlenül a kezelések vége előtt a rák visszatért, méghozzá egy sokkal agresszívabb formában.

Júniustól már felhívta a szegedi doktor úr a figyelmemet, hogy a sejtekkel gond van. Onnantól kezdve már sűrűbben jártunk vissza kontrollvizsgálatra, de még nem mutatkozott semmi. És akkor tavaly novemberben volt egy csontvelő mintavétel, és akkor abból kiderült, hogy az AML magas a rizikófaktorban. Ez az AML-betegség, ugyanúgy leukémia, csak igazából a felnőtteket támadja meg, vagy az olyan gyerekeket, akik már a közelmúltban részesültek kemoterápiás kezelésben

- mesélte elkeseredve az édesanya.