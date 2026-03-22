BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Izolda, Beáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A kis teste hatalmas csapást szenvedett" – agyhártyagyulladás keseríti meg a kislány életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 15:00
A szülők értetlenül állnak az eset előtt. Eleinte az sem volt biztos, hogy a kicsi le tudja győzni a betegséget.

Rémálommá vált egy átlagos nap egy brit család számára. Alig néhány óra alatt a kislány egészségi állapota olyannyira megromlott, hogy az sem volt biztos, túléli. A betegség gyorsan jött, és hihetetlen pusztítást végzett.

A betegség tönkretette a kislány életét
Illusztráció:  Unsplash

Emma Alderman lánya, a ma már hétéves Noa-Rose váratlanul lett rosszul a walesi Cefn Fforest településen. A kislány egy délelőtt még gondtalanul játszott a parkban édesapjával, majd hazatérve lábfájásra panaszkodott, és elaludt a kanapén. Fél órával később azonban minden megváltozott.

Magas láza lett, hidegek voltak a kezei és a lábai, és kiütések jelentek meg a combján, melyek gyorsan átterjedtek a vállára és a hasára

– idézte fel az édesanya.

A szülők azonnal kórházba vitték, ahol sokkoló diagnózist kaptak: meningococcus okozta agyhártyagyulladás (B típus), szamárköhögés és influenza egyszerre támadta meg a szervezetét.

A betegség az életére tört

Az orvosok szerint a gyors reakció mentette meg a gyermek életét.

Ha csak egy kicsit is késlekedünk, nem élte volna túl

– mondta Emma. 

Amikor kimondták, hogy agyhártyagyulladás, teljesen megrémültünk. Tudtam, milyen gyorsan halálos lehet.

Noa-Rose egyébként minden kötelező oltást megkapott, még az emlékeztetőt is alig nyolc héttel korábban. Bár a kislány túlélte a 2022 decemberében történt megpróbáltatásokat, az élete örökre megváltozott. Súlyos szövődmények maradtak vissza: epilepsziával küzd, havonta több rohama van és folyamatos orvosi ellenőrzés alatt áll. A jövőben akár agyműtétre is szüksége lehet.

Minden nap gyógyszert szed, a szobájában kamera, speciális matrac és riasztó van. Egyetlen gyereknek sem kellene így élnie.

A család azóta aktívan segíti a betegség elleni küzdelmet. Emma önkéntesként dolgozik, férje jótékonysági hegymászást szervezett, maga Noa-Rose pedig megmászta a Pen y Fan csúcsát, több mint 5000 fontot (több mint 2 millió forint) gyűjtve. Munkájuk során a Meningitis Now szervezet is támogatja őket, amely évtizedek óta segíti az érintett családokat és kutatásokat finanszíroz.

A célunk nemcsak az adománygyűjtés, hanem az is, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy más családoknak ne kelljen átélniük azt, amit nekünk

– mondta Emma a Mirror-nak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
