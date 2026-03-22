„A kis teste hatalmas csapást szenvedett" – agyhártyagyulladás keseríti meg a kislány életét

Rémálommá vált egy átlagos nap egy brit család számára. Alig néhány óra alatt a kislány egészségi állapota olyannyira megromlott, hogy az sem volt biztos, túléli. A betegség gyorsan jött, és hihetetlen pusztítást végzett.

A betegség tönkretette a kislány életét

Emma Alderman lánya, a ma már hétéves Noa-Rose váratlanul lett rosszul a walesi Cefn Fforest településen. A kislány egy délelőtt még gondtalanul játszott a parkban édesapjával, majd hazatérve lábfájásra panaszkodott, és elaludt a kanapén. Fél órával később azonban minden megváltozott.

Magas láza lett, hidegek voltak a kezei és a lábai, és kiütések jelentek meg a combján, melyek gyorsan átterjedtek a vállára és a hasára

– idézte fel az édesanya.

A szülők azonnal kórházba vitték, ahol sokkoló diagnózist kaptak: meningococcus okozta agyhártyagyulladás (B típus), szamárköhögés és influenza egyszerre támadta meg a szervezetét.

A betegség az életére tört

Az orvosok szerint a gyors reakció mentette meg a gyermek életét.

Ha csak egy kicsit is késlekedünk, nem élte volna túl

– mondta Emma.

Amikor kimondták, hogy agyhártyagyulladás, teljesen megrémültünk. Tudtam, milyen gyorsan halálos lehet.

Noa-Rose egyébként minden kötelező oltást megkapott, még az emlékeztetőt is alig nyolc héttel korábban. Bár a kislány túlélte a 2022 decemberében történt megpróbáltatásokat, az élete örökre megváltozott. Súlyos szövődmények maradtak vissza: epilepsziával küzd, havonta több rohama van és folyamatos orvosi ellenőrzés alatt áll. A jövőben akár agyműtétre is szüksége lehet.

Minden nap gyógyszert szed, a szobájában kamera, speciális matrac és riasztó van. Egyetlen gyereknek sem kellene így élnie.

A család azóta aktívan segíti a betegség elleni küzdelmet. Emma önkéntesként dolgozik, férje jótékonysági hegymászást szervezett, maga Noa-Rose pedig megmászta a Pen y Fan csúcsát, több mint 5000 fontot (több mint 2 millió forint) gyűjtve. Munkájuk során a Meningitis Now szervezet is támogatja őket, amely évtizedek óta segíti az érintett családokat és kutatásokat finanszíroz.

A célunk nemcsak az adománygyűjtés, hanem az is, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy más családoknak ne kelljen átélniük azt, amit nekünk

– mondta Emma a Mirror-nak.