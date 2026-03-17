Lánya váratlan üzenete ébresztette az anyukát: „Úgy érzem, mintha haldokolnék”  

2023 márciusában egy édesanya rémisztő üzenetre ébredt: lánya, Sophia azt írta neki, hogy úgy érzi, haldoklik. A nő először azt gondolta, csupán túlzásról van szó, de hamar kiderült, hogy a helyzet sokkal súlyosabb. Akkor még egyikőjük sem tudta, milyen tragédia van kibontakozóban.

Aggasztó üzenetet kapott lányától

Sophia néhány nappal korábban még teljesen egészséges volt. Hétfő este egy lacrosse-edzésen vett részt, ahol csak annyit említett, hogy fájnak a végtagjai. Mivel sportolt, mindenki azt hitte, egyszerű izomfájdalomról van szó.

A másnap azonban hányással kezdődött. A lány azt írta édesanyjának, hogy félóránként rosszul van. A nő először koronavírusra gyanakodott, és mivel lánya három órányira volt egyetemi kollégiumában Manchesterben, csak üzenetekkel tudta ellenőrizni, hogy jól van-e.

Az állapota azonban gyorsan romlott. A fájdalmak, a láz és a hányás mellé szédülés, zavartság, nyakmerevség, kiütések és hideg végtagok társultak.

Amikor az anya felhívta, ijesztő dolog történt.

A vonal másik végén csak csendet hallottam, majd egy furcsa nyögést. Ezután a telefonomra értelmetlen betűkből álló üzenetek érkeztek

– mesélte.

Ekkor azonnal FaceTime-ra váltott, hogy lássa a lányát. A kép azonban sokkoló volt: Sophia mozdulatlanul feküdt, üres tekintettel, nyitott szájjal.

A lány már beszélni és mozogni sem tudott. Végül sikerült rávenni, hogy valahogy írja be a 999-et a lakótársai WhatsApp-csoportjába, így a szobatársai riasztották a hatóságokat. A mentők hamar megérkeztek, az anya pedig végig videóhívásban maradt, és ő válaszolt a kérdésekre lánya helyett.

A kórházban hamar kiderült: szepszise van, amelyet feltehetően agyhártyagyulladás okozott. A betegséget a baktériumok által kiváltott meningococcus B agyhártyagyulladásként azonosították. Sophia azonnal intravénás antibiotikumot kapott, ami végül megmentette az életét.

A fiatal nő kilenc napot töltött intenzív osztályon, és összesen két hetet a kórházban. A betegség azonban maradandó következményekkel járt: jobb fülére teljesen megsüketült, sürgős csípőműtéten kellett átesnie, és szívgyulladás is kialakult nála. Később cochleáris implantátumot kapott, amely segített visszanyerni a hallását. Hosszú rehabilitáció után végül visszatérhetett az egyetemre és a sporthoz.