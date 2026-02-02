Hajszálon múlt az élete Hari Budha Magarnak, amikor a Mount Everest csúcsáról lefelé menet kifogyott az oxigénje. A történelmi hegymászást végül a vezetője önfeláldozása mentette meg – így vált teljessé egy emberfeletti teljesítmény.
Hari Budha Magar történelmet írt: ő lett az egyetlen olyan hegymászó a világon, aki térd alatt mindkét lábát elveszítve teljesítette a Seven Summits kihívást. A 46 éves volt gurkha katona január elején az Antarktiszon, a Mount Vinson megmászásával zárta le a sorozatot, amely a világ hét kontinensének legmagasabb csúcsait foglalja magában.
A végső siker azonban életveszélyes helyzetek sorát hozta magával. Hari elmondása szerint a Mount Vinsonon rendkívül meredek, kötéllel biztosított szakaszokon kellett feljutnia, ahol egyetlen rossz lépés több kilométeres zuhanást jelenthetett volna. A szélsőséges hideg miatt attól is tartott, hogy további végtagkárosodást szenvedhet, ezért volt, hogy négykézláb kúszott felfelé a hegyen.
Korábban, 2019-ben a Mont Blanc-on is hajszálon múlt az élete. Egy meredek szakaszon a vezetője megcsúszott, és magával rántotta Harit is, ám egy jégcsákány és a hágóvas végül megakadályozta a halálos zuhanást. Mindketten sokkos állapotban folytatták az utat.
A legnagyobb próbatétel azonban a Mount Everest volt, amelyet Hari 2023-ban ért el. A Khumbu-jégesésnél óriási, instabil jégtömbök alatt kellett áthaladniuk, ahol egyetlen omlás is azonnali halált jelentett volna. A csúcstámadás után pedig bekövetkezett a legrosszabb: elfogyott az oxigén.
Elfogyott az oxigén az Everesten – a vezetőm nekem adta a sajátját, és megmentette az életem
– mondta Hari. A vezető oxigén nélkül ereszkedett le, és mindketten óriási szerencsével tértek vissza élve. Hari szerint a hegy azon a napon kegyes volt hozzájuk, de hangsúlyozta: ha a természet úgy dönt, nincs esély a túlélésre.
Hari 2010-ben vesztette el mindkét lábát Afganisztánban, amikor egy pokolgép felrobbant alatta. A brit hadseregben szolgáló volt gurkha katona 2024-ben MBE kitüntetést kapott a fogyatékossággal élők támogatásában végzett munkájáért. Háromgyermekes édesapaként ma is aktívan kampányol a veteránok és sérült emberek elismeréséért, írja a Mirror.
A történelmi kihívással átszámítva közel 400 millió forintot szeretne összegyűjteni öt jótékonysági szervezet számára. Bár politikai pályára nem készül, úgy véli: egyszer jó lenne egy fogyatékossággal élő miniszterelnököt is látni. Üzenete azoknak, akik nehéz időszakon mennek keresztül, egyszerű: soha ne adják fel!
A lábaim nem nőnek vissza. De hegyeket tudok mászni nélkülük is. Bármi lehetséges, ha mersz álmodni.
