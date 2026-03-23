Halálos baleset a reptéren: ütközött a gép, mindkét pilóta belehalt a becsapódásba

Mint arról korábban beszámoltunk, brutális baleset történt a New York-i LaGuardia reptéren: egy repülőgép egy tűzoltóautóba csapódott bele a leszállást követően. Ketten egész biztosan életüket vesztették.
Eddig tisztázatlan körülmények közt egy tűzoltóautó került egy Montrealból érkező Bombardier CRJ-900-as repülőgép útjába a leszállást követően, helyi idő szerint vasárnap nem sokkal éjfél előtt. A balesetező gép az Air Canada flottájába tartozik, ám a hírek szerint azt a Jazz Aviation üzemeltette. A járaton 72-en tartózkodtak. A baleset következtében negyvenegy embert szállítottak kórházba. Úgy tudni, a tűzoltóautóban ülő őrmester és egy tiszt végtagtöréseket szenvedett, a gép pilótája és másodpilótája azonban életét vesztette.
A 41 sérült közül 32-t azóta kiengedtek, kilencen azonban jelenleg is súlyos sérülésekkel fekszenek kórházban, ők további ápolásra szorulnak - írja a Reuters.
Jelenleg még több a kérdés, mint a válasz a két életet követelő baleset kapcsán. A tűzoltóautót egy másik géphez rendelték ki a beszámolók szerint, ahol furcsa szagot éreztek. Úgy tudni, az Air Canada járata a landolást követően nagyjából 39 kilométeres óránkénti sebességgel csapódott a járműbe. A fotókon jól látszik, hogy a gép pilótafülkéje gyakorlatilag megsemmisült az ütközés következtében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.