Halálos baleset a reptéren: ütközött a gép, mindkét pilóta belehalt a becsapódásba

Mint arról korábban beszámoltunk, brutális baleset történt a New York-i LaGuardia reptéren: egy repülőgép egy tűzoltóautóba csapódott bele a leszállást követően. Ketten egész biztosan életüket vesztették.

A gép orra szinte teljesen eltűnt a LaGuardia reptéren történt baleset következtében Fotó: AFP

Két életet követelt a repülőgépbaleset a LaGuardia reptéren

Eddig tisztázatlan körülmények közt egy tűzoltóautó került egy Montrealból érkező Bombardier CRJ-900-as repülőgép útjába a leszállást követően, helyi idő szerint vasárnap nem sokkal éjfél előtt. A balesetező gép az Air Canada flottájába tartozik, ám a hírek szerint azt a Jazz Aviation üzemeltette. A járaton 72-en tartózkodtak. A baleset következtében negyvenegy embert szállítottak kórházba. Úgy tudni, a tűzoltóautóban ülő őrmester és egy tiszt végtagtöréseket szenvedett, a gép pilótája és másodpilótája azonban életét vesztette.

A 41 sérült közül 32-t azóta kiengedtek, kilencen azonban jelenleg is súlyos sérülésekkel fekszenek kórházban, ők további ápolásra szorulnak - írja a Reuters.

A baleset pontos körülményei tisztázásra várnak Fotó: Anadolu via AFP

Jelenleg még több a kérdés, mint a válasz a két életet követelő baleset kapcsán. A tűzoltóautót egy másik géphez rendelték ki a beszámolók szerint, ahol furcsa szagot éreztek. Úgy tudni, az Air Canada járata a landolást követően nagyjából 39 kilométeres óránkénti sebességgel csapódott a járműbe. A fotókon jól látszik, hogy a gép pilótafülkéje gyakorlatilag megsemmisült az ütközés következtében.