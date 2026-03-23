Halálos baleset a reptéren: ütközött a gép, mindkét pilóta belehalt a becsapódásba

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 11:50
Jelenleg is vizsgálják a repülőgépbaleset részleteit. A LaGuardia repteret lezárták.

Mint arról korábban beszámoltunk, brutális baleset történt a New York-i LaGuardia reptéren: egy repülőgép egy tűzoltóautóba csapódott bele a leszállást követően. Ketten egész biztosan életüket vesztették.

A gép orra szinte teljesen eltűnt a LaGuardia reptéren történt baleset következtében  Fotó: AFP

Eddig tisztázatlan körülmények közt egy tűzoltóautó került egy Montrealból érkező Bombardier CRJ-900-as repülőgép útjába a leszállást követően, helyi idő szerint vasárnap nem sokkal éjfél előtt. A balesetező gép az Air Canada flottájába tartozik, ám a hírek szerint azt a Jazz Aviation üzemeltette. A járaton 72-en tartózkodtak. A baleset következtében negyvenegy embert szállítottak kórházba. Úgy tudni, a tűzoltóautóban ülő őrmester és egy tiszt végtagtöréseket szenvedett, a gép pilótája és másodpilótája azonban életét vesztette.

A 41 sérült közül 32-t azóta kiengedtek, kilencen azonban jelenleg is súlyos sérülésekkel fekszenek kórházban, ők további ápolásra szorulnak - írja a Reuters.

Air Canada plane collides with fire truck at LaGuardia, killing 2, injuring others
A baleset pontos körülményei tisztázásra várnak Fotó: Anadolu via AFP

Jelenleg még több a kérdés, mint a válasz a két életet követelő baleset kapcsán. A tűzoltóautót egy másik géphez rendelték ki a beszámolók szerint, ahol furcsa szagot éreztek. Úgy tudni, az Air Canada járata a landolást követően nagyjából 39 kilométeres óránkénti sebességgel csapódott a járműbe. A fotókon jól látszik, hogy a gép pilótafülkéje gyakorlatilag megsemmisült az ütközés következtében.

