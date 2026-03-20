Tragikus hír érkezett: elhunyt a legendás műsorvezető, aki évtizedekig volt a nők hangja

Megállt az élet a brit közszolgálati rádiónál: 75 éves korában elhunyt Dame Jenni Murray. Ő volt az az asszony, akinek a hangja évtizedeken át beköltözött a brit otthonokba, és aki nem félt feltenni a legkeményebb kérdéseket sem a világsztároknak vagy a politikusoknak. Jenni Murray 1987-től egészen 2020-as visszavonulásáig volt a Woman’s Hour háziasszonya, ezzel ő lett a műsor történetének leghosszabb ideig szolgáló műsorvezetője. Távozása nemcsak a kollégáit, de a hallgatók millióit is megrázta.

Demi Jenni Murray egy igazi ikon volt

A BBC vezérigazgatója, Tim Davie megtörten nyilatkozott a tragédia után:

Ez elmondhatatlanul szomorú hír. Gondolatban Jenni családjával és barátaival vagyunk. Ő egyszerűen fogalmazva egy rádiós ikon volt. Harminc úttörő év alatt Jenni biztonságos közeget teremtett a közönségének a melegségével, intelligenciájával és bátorságával. Borzasztóan fog hiányozni mindannyiunknak

– fogalmazott a főigazgató a Metro cikkében.

Mohit Bakaya, a Radio 4 igazgatója is méltatta az elhunyt sztárt, kiemelve, hogy Jenni „rettenthetetlen hang” volt, aki képes volt generációk gondolkodását formálni.

Margaret Thatchertől a világsztárokig

Jenni karrierje során a legnagyobb nevekkel ült szemben. Interjút készített Margaret Thatcherrel, Hillary Clintonnal, de olyan hírességek is megnyíltak neki, mint Bette Davis, Judi Dench vagy éppen Monica Lewinsky. Egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Joan Baez élőben énekelte el neki a stúdióban a Diamonds and Rust című dalát.

Munkásságát 2011-ben lovagi címmel (Dame) ismerték el, és több egyetem is díszdoktorává avatta. 2020-ban, amikor 33 év után elköszönt a mikrofontól, a feminista himnusznak számító I Am Woman című dallal búcsúzott a hallgatóitól.

Nem titkolta a betegségét sem

A műsorvezető soha nem játszott szerepet, a legnehezebb időkben is őszinte volt a rajongóihoz. 2006-ban élő adásban jelentette be, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála. Néhány hónappal később már újra munkába állt, és kendőzetlen őszinteséggel beszélt a kezelésekről. Bevallotta: akkor tört össze a leginkább, amikor elveszítette a haját.