„Kéz és láb nélkül nyomtuk a bulit!” – hazaengedik hétvégenként a négy végtagját elvesztett Fannit, így van most a bájos fodrászlány

A szép fodrászlány hétről hétre alig várja a péntek délutánokat, amikor egy kicsit kiszabadulhat a kórházból: kimenőt kapott minden hétvégére. Erre a mostanira lelkileg talán még jobban készült a négyvégtag amputált Fanni, ugyanis újra együtt lehetett barátnőivel - egész éjjel beszélgettek és nevetgéltek, éppúgy, mint azelőtt.
A hétvége a pihenésé és a családé volt, ismét hazamehetett a kórházból. Előző hétvégén Ráckevére ment, a szülői házba, ahol végre mindenkivel együtt lehetett. A bátyjával, Gáborral is átbeszélték a jövőt, a hangulatot pedig a négylábú kedvencek tették teljessé.
A macskámmal egész hétvégén összebújtunk. Ő tudja, hogy valami nem olyan, mint régen, másként cirógatom, nem futkorászok utána. A kutyák viszont még nem érzékelik, hogy valami megváltozott. Bár a tacskónk kereste a kezemet, nyalogatta a csonknál, hogy hol a többi részem, a bátyám magyar vizslája pedig játékosan bekapta az egész praclimat a szájába, amikor meg akartam simogatni. Apuval még fagyizni is kiültünk, anyu pedig természetesen megfőzte a kedvenc ételeimet, jól el is fáradt szegénykém. Kezdik megszokni ezt az új énemet
- mesélte Fanni vidáman a Borsnak.
Következő hétvégén pedig Budapesten már a barátnőkkel trécselt, éppúgy, mint azelőtt. Az amputációi óta csak a kórházban találkoztak, ott nem tudtak ennyire önfeledten beszélgetni egymással, mint ahogy szoktak. Hangosan nevettek, viccelődtek, Fanni fantasztikusan érezte magát. Egy kicsit el is felejtette, hogy mi is történt vele.
Barátnői kitettek magukért, szerették volna, ha Fanni teljesen ki tudna kapcsolódni, ez sikerült is. Finom ételeket rendeltek, hajnalig beszélgettek, nagyokat nevettek. Utóbbi nem is volt kérdés, ismerve Fanni humorát. Elmesélte, hogy mennyire „olaszosan”, a csonkjaival gesztikulálva beszélgetett a lányokkal, amin jókat nevettek együtt.
Már tervezzük a közös nyarat. Alig várom, hogy kiüljünk valahova egy hideg sörre! Mondtam is a csajoknak, elmegyünk egy Soho-partira és ott majd énekelhetjük, hogy ’kezeket fel’, én meg majd mutatom, hogy nekem nincs kezem, de így is én vagyok a legboldogabb! Kéz és láb nélkül is mi nyomtuk a legnagyobb bulit
- mondta vidáman Fanni.
Egy- egy ilyen kellemes hétvége után mindig nehéz a visszatérés a kórházba, de Fanni tisztában van vele, hogy mennyire fontos az új életéhez, hogy megfelelő legyen a rehabilitációja. Ez pedig nemcsak a járásról szól, hanem az önellátásról is. A kórházban már főzni is tanítják a lányt, aki nem ijed meg a kihívásoktól. Kifejezetten élvezi ezeket a foglalkozásokat. Nemrég egy igazi magyaros menüvel rukkolt elő: gulyáslevest készített, ami nagyon jól sikerült.
Saját magam vágtam fel a répát és minden zöldséget! Kaptam egy speciális, L-alakú kést, azzal sokkal könnyebb volt dolgozni. A konyhapultot és a szekrényeket is a kerekesszék méreteihez készítették, így megmutathattam, hogy még mindig én vagyok a konyha tündére. Szeretek főzni, de nem gondoltam volna, hogy az amputáció után, még a robotkezeim nélkül is fogok tudni. Nem volt túl sok fűszer, de így is isteni lett a gulyásleves. Még vékonyabb is lett a répa, mint otthon szokott!
- mesélte büszkén Fanni.
Bár a műlábak már megvannak, a teljes önállósághoz még hosszú az út. Fanni karjain a sebek még gyógyulnak, így az úszásról egyelőre le kellett mondania, de a konditeremben minden nap tesz egy lépést előre. A bionikus robotkezek, amelyekkel újra ollót foghatna, továbbra is váratnak magukra. A gyűjtés gőzerővel folyik, hogy a fodrászlány egyszer újra teljes életet élhessen és visszatérhessen imádott szakmájához. Ehhez speciális robotkezekre van szüksége, amikkel a legapróbb motorikus mozgásokat is el tudja végezni. Ezek a csúcstechnológiás eszközök azonban több tízmillió forintba kerülnek, amit Fanni családja egyedül nem tud előteremteni.
Ha tudsz segíteni Fanninak, tedd meg! Erre a számlaszámra utalhatsz neki:
Bank neve: Unicredit Bank
Név: Cs.Fanni
Számlaszám: 10918001-00000126-44460009
Közlemény: adomány Fanninak
