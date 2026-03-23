„Kéz és láb nélkül nyomtuk a bulit!” – hazaengedik hétvégenként a négy végtagját elvesztett Fannit, így van most a bájos fodrászlány

A szép fodrászlány hétről hétre alig várja a péntek délutánokat, amikor egy kicsit kiszabadulhat a kórházból: kimenőt kapott minden hétvégére. Erre a mostanira lelkileg talán még jobban készült a négyvégtag amputált Fanni, ugyanis újra együtt lehetett barátnőivel - egész éjjel beszélgettek és nevetgéltek, éppúgy, mint azelőtt.

Amputált Fanni még a műtétek előtt - mindig is vidám lány volt Fotó: Beküldött

Amputált Fanni a cicájával játszott

A hétvége a pihenésé és a családé volt, ismét hazamehetett a kórházból. Előző hétvégén Ráckevére ment, a szülői házba, ahol végre mindenkivel együtt lehetett. A bátyjával, Gáborral is átbeszélték a jövőt, a hangulatot pedig a négylábú kedvencek tették teljessé.

A macskámmal egész hétvégén összebújtunk. Ő tudja, hogy valami nem olyan, mint régen, másként cirógatom, nem futkorászok utána. A kutyák viszont még nem érzékelik, hogy valami megváltozott. Bár a tacskónk kereste a kezemet, nyalogatta a csonknál, hogy hol a többi részem, a bátyám magyar vizslája pedig játékosan bekapta az egész praclimat a szájába, amikor meg akartam simogatni. Apuval még fagyizni is kiültünk, anyu pedig természetesen megfőzte a kedvenc ételeimet, jól el is fáradt szegénykém. Kezdik megszokni ezt az új énemet

- mesélte Fanni vidáman a Borsnak.

Cicája érzi, hogy valami megváltozott

"Kéz és láb nélkül nyomtuk a bulit! "

Következő hétvégén pedig Budapesten már a barátnőkkel trécselt, éppúgy, mint azelőtt. Az amputációi óta csak a kórházban találkoztak, ott nem tudtak ennyire önfeledten beszélgetni egymással, mint ahogy szoktak. Hangosan nevettek, viccelődtek, Fanni fantasztikusan érezte magát. Egy kicsit el is felejtette, hogy mi is történt vele.

Barátnői kitettek magukért, szerették volna, ha Fanni teljesen ki tudna kapcsolódni, ez sikerült is. Finom ételeket rendeltek, hajnalig beszélgettek, nagyokat nevettek. Utóbbi nem is volt kérdés, ismerve Fanni humorát. Elmesélte, hogy mennyire „olaszosan”, a csonkjaival gesztikulálva beszélgetett a lányokkal, amin jókat nevettek együtt.

Már tervezzük a közös nyarat. Alig várom, hogy kiüljünk valahova egy hideg sörre! Mondtam is a csajoknak, elmegyünk egy Soho-partira és ott majd énekelhetjük, hogy ’kezeket fel’, én meg majd mutatom, hogy nekem nincs kezem, de így is én vagyok a legboldogabb! Kéz és láb nélkül is mi nyomtuk a legnagyobb bulit

- mondta vidáman Fanni.