"Nem akartam többé elmenekülni a saját életemből" – Zoli elárulta, hogy tette le 25 év után az italt

A függőségek köre évről évre bővül. Míg korábban főként az alkoholról és a drogokról beszéltünk, ma már szinte megszámlálhatatlan formájuk létezik. Zoli sem tudná mindet felsorolni, de azt vallja: a módszere bármilyen függőség esetén alkalmazható, ő maga azonban az alkoholról való leszokásban segít. Tudja mit csinál, hiszen 25 évig ivott rendszeresen, alkoholista volt. Nehéz úton indult el a leszokás felé, de sikerült neki. Három éve egy kortyot sem ivott, tapasztalataival pedig másoknak segít a józanság mentor.

A józanság mentor akcióban. Segít, elkísér és meghallgat a volt alkoholista Zoli! Fotó: családi album

Volt alkoholista segít a leszokásban

Zoli 25 éven át ivott rendszeresen, az utolsó időszakban már minden nap. Sokáig nehezen ismerte fel, hogy problémás a viszonya az alkohollal, de végül sikerült szembenéznie a démonjaival. A férfi élete 180 fokos fordulatot vett, és élvezi az új körülményeket, kiszakadva a mókuskerékből most Egyiptomban él, és másokon segít.

A mai társadalmi rendszer és életmód szinte törvényszerűen vezet oda, hogy rendszeresen érzelmi, mentális és fizikai kimerültségbe kerülünk. Ebből az állapotból az emberek menekülni próbálnak. Ez lehet szex, szerencsejáték, túlevés, túlmunka, drog és persze az alkohol is. A legnehezebb lépés az, amikor felismerjük a függőséget, és meghozzuk a döntést: ennek vége. Én felismertem, és volt hozzá bátorságom, kitartásom, és saját módszerem, hogy véget vessek az alkoholizmusomnak.

Amikor felébredtem, már bántam, hogy ittam előző este

Zoli elmesélte, hogy sokszor szégyenkezett mások és saját maga előtt is egy-egy alkoholos nap után.

Előfordult, hogy reggel kiöntöttem a maradék italt a csapba, és megfogadtam, hogy nem iszom többé, aztán egy-két nap múlva mégis folytattam. Rájöttem, hogy másképp kell változtatnom. 2023 júniusában kezdődött minden, megváltoztattam a gondolkodásomat, az étkezésemet, mozogni kezdtem és fogytam 17 kilót. Így már egyszerűen nem volt szükségem az alkoholra. Nem akartam többé elmenekülni a saját életemből.

A fogyás előtt Zoli, aki még akkor sokat ivott Fotó: családi album

Zoli 6 pontos szabálya az alkoholistáknak, akik le akarnak szokni:

a gondolkodásmód megváltoztatása az alkoholról

az önbecsülés és önbizalom fejlesztése

az önszeretet kialakítása

a félelmek oldása

egy új életmód felépítése

a stressz kezelése és a változás fenntarthatóvá tétele

A legtöbb ember attól szenved a legjobban, hogy nincs, aki igazán meghallgassa. Nem is elsősorban az alkoholról beszélgetünk a mentoráltjaimmal, hanem az életükről, ilyenkor gyorsan kirajzolódik, mi vezetett az iváshoz. Jó kérdéseket teszek fel, és segítek hogy megértsék, mi miért történik az életükben, gyakran már a gyerekkori élményekig visszanyúlva. Nem írok fel gyógyszereket, hanem végigkísérem őket ezen az úton.

Száz alkoholistának segített már Zoli

Két éve foglalkozom alkoholistákkal mentorként. Akik komolyan vették a leszokást, és segítséget kértek, azok azóta sem tértek vissza az alkoholhoz. Közel száz embernek segítettem elindulni a tartós józanság útján. Van, akinek egy beszélgetés is elég, másoknak hosszabb támogatásra van szükségük. Én a »zéró alkohol« szabályt vallom, én például három éve nem ittam egy kortyot sem. Sok régi ismerősöm sajnál vagy furcsának tart, mások irigykednek vagy gratulálnak. Engem viszont már nem befolyásol mások ítélkezése. Magabiztosan járom az utamat, és jól érzem így magamat.

Zoli nem mindenkinek tud segíteni a leszokásban

Az alkoholhoz való viszony, a rendszeresség és a mennyiség, az ivási szokások különbözőek. Van, aki csak hétvégén iszik, más naponta, és vannak, akik már reggel alkohollal kezdik a napot, sőt egész nap isznak. Zoli nem vállal mindenkit. A Facebookon és a TikTokon is tart motivációs előadásokat, de mentoráltjait megválogatja.