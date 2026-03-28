Sokkoló diagnózis: csak stressznek hitte a tüneteket az apa – valójában sokkal rosszabb volt a háttérben

Egy 51 éves családapa sokáig azt hitte, hogy csupán a stressz okozza furcsa tüneteit – a valóság azonban sokkal súlyosabb diagnózis rejtett. Paul Colligan története megrázta családját és környezetét is.

Az apa nem sejtette, mennyire súlyos a diagnózisa.

Mindent átírt a diagnózis

A maghulli villanyszerelő korábban aktív életet élt, hetente akár 160 kilométert is kerékpározott. Egy decemberi tekerés során azonban különös dolgokat tapasztalt: látása romlott, zavartan beszélt, és azt képzelte, hogy elhunyt édesapja mellette biciklizik. Barátai hazavitték, felesége, Karen szerint pedig férje sápadt, rossz állapotban volt. Mivel Paul édesanyja akkoriban betegeskedett, majd januárban el is hunyt, a család a tüneteket a stressznek tudta be. A férfi azonban nem javult: „olyan volt, mintha nem lenne teljesen jelen”, és egyre rosszabbul érezte magát.

December 12-én kórházba ment, ahol először stroke-ra gyanakodtak, ám ezt a vizsgálatok kizárták. Végül átmeneti amnéziát állapítottak meg nála, Paul azonban továbbra is rosszul volt, és furcsa, sápadt arcszíne sem múlt el. Február 11-én, fia 21. születésnapján erős fejfájás jelentkezett nála, majd néhány nappal később, édesanyja temetésén már úgy érezte, forog vele a világ. Állapota annyira romlott, hogy már dolgozni sem tudott egyedül eljutni.

Nem sokkal később Paul maga vetette fel, hogy talán agydaganata lehet. Egy CT-vizsgálat végül igazolta a legrosszabbat: egy nagy méretű daganatot találtak az agyában. A diagnózis glioblasztóma, azaz egy negyedik stádiumú, rendkívül agresszív agydaganat volt.

Teljes döbbenet és sokk volt

– mondta felesége.

Két felnőtt fiukkal is meg kellett osztaniuk a hírt, ami mindenkit megrendített. Paul elmondása szerint az orvosok úgy tájékoztatták, hogy a betegek mindössze kis százaléka él túl öt évet. A diagnózis után azonnal gyakorlati problémák is felmerültek: mivel mindketten önálló vállalkozók, Paul kiesett a munkából, Karen pedig férje ápolására koncentrál, így a család bevétele megszűnt. Barátaik adománygyűjtést indítottak, amely rövid idő alatt több tízezer fontot hozott össze számukra.