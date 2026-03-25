10 év után visszaesett az Amerikai pite sztárja: Újra inni kezdett Natasha Lyonne

Hosszú évekig tartó küzdelem után sem biztos a teljes gyógyulás az alkoholizmusból; sőt, a legtöbb szakember azt vallja, hogy aki alkoholista, az is marad egész életében, akár iszik, akár nem. Natasha Lyonne színésznő a 2000-es években már megjárta a hadak útját, ugyanis hosszú évekig küzdött italproblémákkal, mígnem családja és barátai támogatásával elvonóra ment. Az Amerikai Pite-filmek Jessicája színésznő az elmúlt 10 évben sikert sikerre halmozott, és a piálásról is végleg lemondott. A bajok azonban tavaly újrakezdődhettek, ugyanis idén januárban kiderült: a 47 éves sztár ismét visszaesett, és két hónapja teljesen visszavonult.
A színésznő több mint 10 évig nemet tudott mondani az italra, azonban tavaly valami eltörhetett benne. Pedig az utóbbi években olyan sikersorozatokat forgatott, mint a Netflix Végtelen matrjoska című időutazós szériája, valamint a SkyShowtime „hiperlaza női Columbojaként” is szerethető Poker Face. A pletykák szerint pont ez a sorozat tette be a kaput Lyonne-nak, ugyanis a hatalmas siker ellenére a Showtime producerei nem kértek a harmadik évadból, amit a csökkenő nézettséggel magyaráztak. A színésznő azonban nem maradt munka nélkül: négy filmje van dobozban, és az áprilisban debütáló HBO Max-sikersorozat, az Eufória harmadik évadában is fontos szerepet kapott.
A színésznő két hónapnyi hallgatás után a napokban az X-en és az Instagramon üzent a rajongóinak, és szerencsére pozitív híreket oszthatott meg az állapotával kapcsolatban.
Nyilvánosságra hoztam a visszaesésemet, több mindent mesélek még majd erről. A felépülés egy életen át tartó folyamat. Aki odakint küzd, ne feledje: nincs egyedül! Hálás vagyok a szeretetetekért!
– üzente a színésznő, aki már jobban van, és szakszerű rehabilitációs segítséget kapott.
Reméljük, Lyonne egyre jobban lesz, és meg tud jelenni a Zendaya nevével fémjelzett sikersorozat premierjén, amelyben az Üvöltő szelek szépfiúja, Jacob Elordi és a „csapból is folyó” Sydney Sweeney is visszatérnek.
Natasha Lyonne az Eufória harmadik évadban látható áprilistól az HBO Max streamingplatformján.
