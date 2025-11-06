„Két helyen tört el a combcsontja az orvos kezében” – a 11 éves Lívia és az édesapja is üvegcsontú

A 11 éves Lívia ritka genetikai betegséggel küzd. Az üvegcsontú kislány csontjai könnyen törnek, jelenleg nem tud önállóan járni és műtét vár rá. A Hajdú-Bihar vármegyében, Egyeken élő család szinte egyszerre kapott két sokkoló diagnózist.

Az üvegcsontú Lívia a nehézségek ellenére életvidám Fotó: beküldött

Lívia diagnózisa után derült ki, hogy az apukája is üvegcsontú

"Livi teljesen problémamentes terhességből, a 40. héten született. Minden rendben volt a szülésnél is és semmi nem utalt arra, hogy bármilyen betegségben szenvedne" – kezdte a Borsnak Lívia anyukája Ádámné Csernák Anita.

13 hónapos korában, amikor járni tanult, elesett az udvaron. Nagyon sírt, éreztem, hogy nagy a baj. Mentőt hívtunk, és mentőhelikopterrel vitték kórházba

– mondta az anyuka.

Kiderült, hogy Líviának eltört a combcsontja.

Nem akartuk elhinni. Azt mondták, ritka, de előfordul, más gyerekkel is megesik. Aztán három hónappal később, újra elesett és a másik combja tört el, akkor már műteni kellett. Ekkor mondta ki először egy mentős orvos: „Lehet, hogy a kislány üvegcsont betegségben szenved?” Próbáltuk elhessegetni a gondolatot, úgy hittük, hogy ez csak örökletesen fordul elő és akkor még nem tudtunk ilyen esetről a családban

– folytatta az édesanya.

Lívia másfél éves volt, amikor a genetikai vizsgálat megállapították a ritka genetikai betegséget: I-es típusú Osteogenesis Imperfecta, köznyelvben üvegcsontúság. Pár hónappal később a kislány apukájánál is diagnosztizálták ugyanezt a betegséget.

"Az apukája 27 éves volt, amikor ez kiderült, addig senki nem sejtette. A két diagnózis teljesen letaglózott minket. Egy világ omlott össze akkor bennünk. Nem elég, hogy a gyermekünk beteg, de a férjem is. Tudtuk, hogy ez a betegség fájdalommal és sok szenvedéssel jár. Nem tudtuk, hogyan tovább, de szerencsére a családunk mindig mellettünk állt, akkor is és most is. Így valahogy átvészeltük azt az időszakot" – mondta Anita.

Lívia az apukájával Fotó: beküldött

„Két helyen tört el a combcsontja az orvos kezében”

Lívia a nehézségei ellenére életvidám lány, imádja a zenét és a divat, valamint a lakberendezés is érdekli. Annak ellenére, hogy nagy fájdalmai vannak, folyamatosan törnek a csontjai és műtéteken esik át tele van tervekkel. Nagy álma, hogy újra járni tudjon.