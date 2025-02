„Egy anyának ezt látni a legnagyobb fájdalom” – Másodjára néz szembe a rákkal a 8 éves Noel

– A tesók, akik mindig bátorítják és vigasztalják ha fáj neki valami – hangsúlyozta Szabina, akinek szíve szakad meg hős kisfiáért.

TikTok-videókban mutatja meg az édesanya, milyen hősök az ilyen beteg gyerekek Fotó: Olvasói fotó

Másoknak ad erőt a TikTok-on Szabina és Noel

Szabina a TikTok-ra kezdett el videókat gyártani Noelről és a betegségéről.

Azért döntöttem úgy, hogy videókat készítek mert rengeteg kicsi és nagy gyermek szégyenli azt, hogy ilyen betegek. Ezért meg szerettük volna mutatni, hogy nincs szégyellni való a betegségében. Sőt, ők igazi hősök, akik megérdemlik a legnagyobb tiszteletet, hogy ezt mind végig tudják csinálni. Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy az anyukája lehetek és arra, hogy egy ilyen csodás élni akarással megáldott gyermekem lehet. Soha nem adjuk fel

– tette hozzá az édesanya, aki minden nap kisfia mellett van a kórházban, így sem ő, sem a párja nem tud dolgozni, hiszen a három kislányról is gondoskodni kell otthon. A legnagyobb kihívás számukra, hogy most az autójuk is elromlott, amit meg kell csináltatniuk, hiszen sokat utaznak Pest és Gyönk között. Mivel a sok utazást is nehéz finanszírozniuk, így a család elfogad minden segítséget anyagilag. Aki támogatni szeretné Noelt és családját az az édesanyjával, Szabinával tudja felvenni a kapcsolatot, ezen a profilon keresztül.