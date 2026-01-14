Orvos figyelmeztet: duplájára nő a halálos vérbetegség esélye ennél a csoportnál

Amerikai kutatók szerint végre magyarázatot találhattak arra, miért érinti gyakrabban a férfiakat az Egyesült Államok második leggyakoribb vérképzőszervi daganata, a myeloma multiplex vérbetegség: ez a csontvelőt támadja meg, ahol a fehérvérsejtek kontrollálatlanul szaporodnak, súlyos csontfájdalmat, vérzési rendellenességeket és extrém kimerültséget okozva.

A férfiak vannak leginkább kitéve a halálos vérbetegségnek / Illusztráció: Kateryna Kon / Shutterstock

A vérbetegségnek főleg a férfiak vannak kitéve

Az Egyesült Államokban évente körülbelül 36 110 új myeloma multiplexes esetet diagnosztizálnak, ami az összes daganatos megbetegedés 1–2 százalékát teszi ki. A betegek mintegy 55 százaléka férfi. Évente hozzávetőleg ezer ember hal meg a betegség következtében, ugyanakkor a páciensek körülbelül 62 százaléka legalább öt évig él a diagnózis felállítása után.

Az Alabamai Egyetem kutatói egy friss tanulmányban 850 frissen diagnosztizált beteg adatait elemezték, akiknek valamivel több mint fele férfi volt. Az életkor, testsúly, dohányzás és más tényezők figyelembevételével végzett elemzés azt mutatta, hogy a férfiaknál kétszer nagyobb eséllyel diagnosztizálták a betegség harmadik stádiumát – a legsúlyosabb formát, amikor a daganat már a test más részeire is átterjedt.

A férfi betegek emellett 71 százalékkal nagyobb eséllyel szenvedtek károsodott veseműködéstől, és 24 százalékkal nagyobb arányban alakult ki náluk szervkárosodás, mint a nőknél. A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy nem életmódbeli tényezők – például a dohányzás –, állnak a háttérben, hanem a nemek közti biológiai különbségek.

Dr. Krystle Ong, a kutatást vezető patológus szerint az adatok azt sugallják, hogy nemspecifikus biológiai mechanizmusok gyorsítják fel a betegség kialakulását a férfiaknál. Mint mondta, az eredmények segíthetnek a pontosabb kockázatbecslésben, a korábbi felismerésben és a személyre szabott kezelések kidolgozásában.

A Cancer című szaklapban megjelent tanulmány szerint a résztvevők 54 százaléka férfi volt, 40 százalékuk afroamerikai származású. Az átlagéletkor 62 év volt, a testtömegindex pedig átlagosan 29,1, ami túlsúlynak felel meg. Az eredményeket korrigálták többek között életkor, rassz, jövedelem, iskolázottság, dohányzás és alkoholfogyasztás alapján.

A férfiaknál gyakrabban fordult elő magas szintű kóros ellenanyag a vérben, valamint egy ritka rendellenesség, az úgynevezett kappa könnyűlánc-betegség. Ezzel szemben kisebb eséllyel jelentkezett náluk csontritkulást megelőző állapot vagy kizárólag könnyűláncok felhalmozódásával járó betegségforma.

A myeloma multiplex jelenleg kezelhető, de nem gyógyítható betegség. A terápiák célja a daganat kordában tartása, jellemzően kemoterápiával, immunterápiával, illetve egyes esetekben csontvelő-transzplantációval - írja a Daily Mail.