Fürdetés közben vette észre az anya a rémisztő jelet – ritka rákot diagnosztizáltak a 2 éves kisfiúnál

Egy megdöbbentő tünet vezetett életmentő felismeréshez egy angliai családnál. A mindössze kétéves kisfiúnál egy ritka és rendkívül agresszív daganatos betegséget diagnosztizáltak, miután édesanyja észrevette, hogy fürdetés közben szokatlanul elkékült a kisfiú mellkasa.

A kisfiú családja gyűjtést szervezett.

Fotó: Alysha Curtis/GoFundMe

A kisfiú agresszív daganattal küzd

Louisa Shilleto 2025 decemberének elején figyelt fel arra, hogy Charlie bőre furcsa árnyalatot vett fel a kádban. Elmondása szerint a kisfiú mellkasán futó erek feltűnően kéken látszódtak, ami azonnal gyanút keltett benne. Amikor ezután átvizsgálta fia testét, egy nagy csomót is tapintott a hónalja alatt, amely látszólag egyik napról a másikra jelent meg.

A szülők azonnal a kórházba vitték Charlie-t, ahol másnap reggel egy újabb csomót fedeztek fel a nyakán. Az orvosok megállapították, hogy egy agresszív daganat nyomja a tüdejét, ezért a kisfiút sürgősséggel a Leeds General Infirmary intézményébe szállították életmentő kezelésre. Charlie negyedik stádiumú, áttétes embrionális rabdomio szarkómával küzd. Ez egy rendkívül ritka lágyrészdaganat, amely a vázizmokból indul ki, és leggyakrabban gyermekeket érint.

A család beszámolója szerint a daganat hatalmas volt, a mellkas bal oldalának nagy részét elfoglalta, és átterjedt a környező nyirokcsomókra is, a hónaljban és a nyakon. A tumor olyan súlyos károsodást okozott, hogy lyukat hozott létre Charlie egyik tüdején, ami össze is esett.

A kisfiú azonnal megkezdte a kemoterápiát, jelenleg már a második kezelési ciklusnál tart. Bár a terápiára reagál, a kezelés komoly mellékhatásokkal jár. Édesanyja elmondása szerint Charlie gyakran rosszul van, szájfekélyekkel küzd, megváltozott a járása az idegrendszert érintő gyógyszerek miatt, sokat fogyott és feltűnően sápadt lett, írja a People.

Louisa Shilleto számára a diagnózis pillanata sokkoló volt. Elmondása szerint pánikrohamot kapott, remegett és alig kapott levegőt, amikor közölték vele fia állapotát. Mindezek ellenére Charlie hihetetlen erőről tesz tanúbizonyságot.

„Annyira pici, mégis megy előre, mintha mi sem történt volna”

– mondta az édesanya.