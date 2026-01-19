„Tudjátok, hogy apátok harcolni fog” – ötgyermekes férfi döbbent le, amikor mellrákot diagnosztizáltak nála

Egy New York-i, ötgyermekes veterán édesapa és családja most egy olyan diagnózissal próbál megküzdeni, amelyre sosem gondoltak: mellrákkal.

Veterán apukát diagnosztizáltak mellrákkal / Fotó: KISS ANNAMARIE / Hajdú-Bihari Napló

A 41 éves Johnfredrick Daniels több nehézségen is keresztülment élete során: elveszített egy gyermeket, és éveket töltött a katonaságnál. Amikor azonban megtudta a diagnózisát, egy teljesen újfajta érzelmi megpróbáltatással kellett szembenéznie.

Most szeretett hobbijából, a festésből, valamint gyermekei szeretetéből merít erőt.

Ha nem küzdök ez ellen a tőlem telhető legjobb módon, akkor nem adok nekik jó esélyt arra, hogy az apjuk a közelükben legyen

- mondta az édesapa.

Nem tudta, hogy a férfiak is lehetnek mellrákosak

Daniels először akkor gyanakodott, hogy valami nincs rendben, amikor csomót érzett a mellében. Amikor közölték vele, hogy mellrákja van, nem akarta elhinni, mivel nem tudta, hogy férfiaknál is lehetséges ez a betegség.

A férfiaknál előforduló emlőrák esélye ritka, de nem nulla: a Nemzeti Rákkutató Intézet szerint idén körülbelül 2800 eset várható, míg nőknél közel 298 ezer.

Daniels kemoterápiás kezelésen esett át, majd a hónalja alatti nyirokcsomóit is el kellett távolítani. Különösen megviselte, amikor fodrászhoz kellett mennie, hogy levágassa a négy éve növesztett rasztáit.

Most online próbálja felhívni a figyelmet

Daniels, akit városszerte élénk színű falfestményeiről ismernek, művészetével hívja fel a figyelmet a férfi mellrákra.

Online is több száz embernek válaszoltam, akik azt mondták, nem tudták, hogy férfiaknál is előfordulhat mellrák. Ez benne az ijesztő. Ha ennyi ember nem tudja, akkor vannak olyan férfiak is, akik rákosak lehetnek, és nem is tudnak róla

- fogalmazott.

Az édesapa ma már a közösségi médiában osztja meg tapasztalatait, sőt egy televíziós műsorba is meghívták, hogy a diagnózisáról beszéljen - írja a survivornet.