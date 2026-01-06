"A kislányom szenteste lefeküdt. Másnap az édesapja nélkül ébredt fel"

Amikor a kis Liberty-Rose szenteste elaludt, az édesapja, Stephen Addley még élt. Karácsony reggelére azonban a 23 éves családapa hirtelen elhunyt.

Édesapja nélkül ünnepelte a karácsonyt a kislány Fotó: GoFundMe

Édesapja nélkül ébredt fel karácsonykor a kislány

Miután márciusban egy csomót találtak a hasán, Stephennél júniusban diagnosztizáltak egy ritka rákfajtát, amelyet rosszindulatú perifériás ideghüvely-szarkómának neveznek. A brit férfi júliusban műtéten esett át, mely során eltávolították a daganatot, és kezdetben azt mondták neki, hogy normális életet élhet. Azonban októberben, mindössze három héttel azután, hogy megkérte felesége, Hannah kezét, a rák kiújult, és az orvosok közölték: már nem tehetnek semmit.

Bár a család tudta, hogy betegsége halálos, Hannah bevallotta, hogy párja állapotának hirtelen hanyatlása így is sokként érte őket.

Őszintén a semmiből jött. Azt mondták nekünk, hogy valószínűleg ez fog történni az agresszív daganat miatt, de nagyon gyorsan romlani kezdett az állapota

- magyarázta az édesanya.

Nagyon nehéz ránéznem Liberty-Rose-ra, mert rosszul érzem magam. Lefeküdt aludni szenteste az apjával, majd karácsony napján nélküle ébredt.

Az ünnepek közeledtével Stephen már túl gyenge volt ahhoz, hogy beszéljen, de miden erejét összeszedte, hogy integessen a kislányának, amikor bevitték a szobájába a család whitfieldi otthonába.

Az édesapa még aznap este meghalt, mindössze öt héttel azután, hogy feleségül vette Hannah-t egy önkéntesek által szervezett, megható eseményen, miután azt mondták neki, hogy már csak hónapjai vannak hátra. A szertartásra kukásautókból álló konvojban vitték, amelyet a kollégái vezettek. A pár Bluebirds-ben tartott szertartását a helyi vállalkozások és önkéntesek összefogása tette lehetővé.

Hannah szerint az esküvő lehetővé tette a számukra, hogy emlékeket gyűjtsenek és fényképeket készítsenek, amelyeket egy napon megoszthatnak a kislányukkal.

Nagyon hálás vagyok, hogy megszerveztük az esküvőt. Sokat jelentett. Tudom, hogy valószínűleg lesznek emberek, akik azt kérdezik: "Miért házasodtak össze 23 évesen?" Viszont amúgy is ezt akartuk. Nem tettük volna meg, ha eredetileg nem akartuk volna

- tette hozzá az édesanya.