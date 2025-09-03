Egy zacskó chips mentette meg a nő életét: „A halál szemébe néztem”

Amikor az orvosok közölték Hazel Smyth-szel, hogy negyedik stádiumú rákban szenved, úgy érezte, mintha „szemtől szembe állna a halállal”, és elgondolkodott a saját temetésének megtervezésén.
A 45 éves nő egészen megdöbbentő módon egy csomag chipsnek és annak fanyar ízének köszönheti, hogy felfedezték nála a betegséget. Hazel egyszer csak arra eszmélt, hogy amikor különösen ízletes ételeket eszik, például kínai currys csirkét vagy garnélarákos chipset, akkor a nyelvében szúr fájdalom keletkezik a jobb oldalt. Ezt kezdetben enyhe allergiának vagy intoleranciának tulajdonította, mivel a fájdalom 10 perc múlva alábbhagyott. De amikor a köztisztviselő észrevette, hogy egyszerű ételek, például csokoládé vagy paradicsom fogyasztása után is kellemetlen érzése támadt, orvosához fordult segítségért. Két biopszia megerősítette a rendellenes sejtek jelenlétét, Hazelnél első stádiumú nyelvrákot diagnosztizáltak.
Az észak-írországi Belfast közelében élő Hazel így nyilatkozott: „Épp garnélarákos chips-et ettem, és éreztem, hogy a nyelvem jobb oldala csíp. Megnéztem a nyelvemet, de nem láttam semmit: sem vörösséget, sem mást. Aztán többé nem fordult elő. Néhány hónappal később csirke curryt ettem egy kínai étteremben, és a nyelvem annyira csípett, hogy hideg vizet kellett innom. Mindig a nyelvem jobb oldala volt érintett. Égő, szúró fájdalom volt. Úgy éreztem, mintha a szám lángolna, és körülbelül 10 percig tartott. Ha nem ettem fűszeres ételeket, akkor semmi bajom nem volt. Nem voltak más tüneteim.”
A következő hónapban Hazel műtéten esett át, amelynek során kivágták a nyelve egy részét, mielőtt az orvosok felfedezték, hogy a rák átterjedt a nyirokcsomóira – ami azt jelentette, hogy 50 százalékos túlélési esélye volt. Negyedik stádiumban lépve Hazel egy hétórás műtéten esett át, amelynek során a sebészek két daganatot távolítottak el a nyirokcsomóiból.
„Azt hittem, meg fogok halni. Úgy éreztem, szembe nézek a halállal. Úgy éreztem, meg kell terveznem a temetésemet” - mesélte legrosszabb pillanatairól Hazel a The Sunnak.
Szerencsére Hazel küzdelme kifizetődő volt, mert az orvosok végül rákmentesnek ítélték. Megelőző sugárkezelésen kell átesnie, hogy megbizonyosodjanak arról, nincsnek a nyelvében és a nyakában további rákos sejtek. Ám a nő úgy véli, hogy bizonyos fűszeres ételek által kiváltott figyelmeztető jelek nélkül talán nem élte volna túl.
„Egyszerűen allergiának tudhattam volna be az egészet, és figyelmen kívül hagyhattam volna. Akkor egy komoly műtétre lett volna szükség, és a rák tovább terjedhetett volna. Az a csomag chips és curry segített megmenteni az életemet. A testem jelezte, hogy valami baj van velem. Mindenkinek azt tanácsolnám, hogy ha fájdalmat vagy változást érez a szájában, menjen el orvoshoz” - mesélte immár megkönnyebbülten.
Hazel most azt tervezi, hogy októberben ejtőernyőzéssel pénzt gyűjt rákkutatás számára.
A nyelvrák az egyik leggyakoribb fej- és nyaki rák a Egyesült Királyságban, évente körülbelül 8800 esetet diagnosztizálnak. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a nem gyógyuló szájfekély vagy fekély, a nyelven megjelenő vörös vagy fehér folt, csomó vagy megvastagodás, valamint megmagyarázhatatlan vérzés. Az égő vagy szúró érzés a nyelvrák tünete lehet, de nem mindig jelentkezik, és sokkal gyakrabban nem rákos állapotok, például égő száj szindróma vagy egyszerű szájfekélyek okozzák.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.