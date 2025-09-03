Egy zacskó chips mentette meg a nő életét: „A halál szemébe néztem”

Amikor az orvosok közölték Hazel Smyth-szel, hogy negyedik stádiumú rákban szenved, úgy érezte, mintha „szemtől szembe állna a halállal”, és elgondolkodott a saját temetésének megtervezésén.

Fotó: Pexels

A 45 éves nő egészen megdöbbentő módon egy csomag chipsnek és annak fanyar ízének köszönheti, hogy felfedezték nála a betegséget. Hazel egyszer csak arra eszmélt, hogy amikor különösen ízletes ételeket eszik, például kínai currys csirkét vagy garnélarákos chipset, akkor a nyelvében szúr fájdalom keletkezik a jobb oldalt. Ezt kezdetben enyhe allergiának vagy intoleranciának tulajdonította, mivel a fájdalom 10 perc múlva alábbhagyott. De amikor a köztisztviselő észrevette, hogy egyszerű ételek, például csokoládé vagy paradicsom fogyasztása után is kellemetlen érzése támadt, orvosához fordult segítségért. Két biopszia megerősítette a rendellenes sejtek jelenlétét, Hazelnél első stádiumú nyelvrákot diagnosztizáltak.

Az észak-írországi Belfast közelében élő Hazel így nyilatkozott: „Épp garnélarákos chips-et ettem, és éreztem, hogy a nyelvem jobb oldala csíp. Megnéztem a nyelvemet, de nem láttam semmit: sem vörösséget, sem mást. Aztán többé nem fordult elő. Néhány hónappal később csirke curryt ettem egy kínai étteremben, és a nyelvem annyira csípett, hogy hideg vizet kellett innom. Mindig a nyelvem jobb oldala volt érintett. Égő, szúró fájdalom volt. Úgy éreztem, mintha a szám lángolna, és körülbelül 10 percig tartott. Ha nem ettem fűszeres ételeket, akkor semmi bajom nem volt. Nem voltak más tüneteim.”

A következő hónapban Hazel műtéten esett át, amelynek során kivágták a nyelve egy részét, mielőtt az orvosok felfedezték, hogy a rák átterjedt a nyirokcsomóira – ami azt jelentette, hogy 50 százalékos túlélési esélye volt. Negyedik stádiumban lépve Hazel egy hétórás műtéten esett át, amelynek során a sebészek két daganatot távolítottak el a nyirokcsomóiból.

I looked death in the eye when docs said I had cancer - crisps revealed symptom https://t.co/MaEr7PF5sw — K.B. (@KB97783357) September 2, 2025

„Azt hittem, meg fogok halni. Úgy éreztem, szembe nézek a halállal. Úgy éreztem, meg kell terveznem a temetésemet” - mesélte legrosszabb pillanatairól Hazel a The Sunnak.