Húsevő baktérium támadta meg a háromgyerekes apát, az életéért küzd: „Hogy történhetett ez?”

Életveszélyes állapotba került egy háromgyerekes pennsylvaniai édesapa, miután elkapta a ritka, ám rendkívül agresszív húsevő baktériumként ismert fertőzést. Peter Atkinson jelenleg is kórházban van, és az életéért küzd.

Húsevő baktérium támadta meg az apát.

Illusztráció: OlgaReukova / Shutterstock

Egy apa harca a húsevő baktérium ellen

A 49 éves, North Wales városában élő üzletember kezdetben azt hitte, hogy influenzás. Állapota azonban gyorsan romlani kezdett: láza 40 Celsius-fok fölé emelkedett, és egy gyanús duzzanat jelent meg a mellkasán. Ezután döntött úgy, hogy orvosi segítséget kér. December 19-én jelentkezett a Doylestown Hospital sürgősségi osztályán, ahol az orvosok perceken belül felismerték, hogy életveszélyes helyzetről van szó.

Megmutattam nekik, mi történt, és alig öt perccel később közölték velem, hogy azonnali életmentő műtétre van szükség, és intubálni fognak

– emlékezett vissza Atkinson.

Az orvosok nekrotizáló fasciitist diagnosztizáltak nála, amely egy ritka, gyors lefolyású bakteriális fertőzés. A betegség a lágyszöveteket támadja meg, és kezeletlenül rövid időn belül halálos lehet.

Folyton azon gondolkodtam: hogyan történhetett ez? Ritkának mondják, de mégis megtörtént velem. Ha ez a kórház nem segít, biztosan nem élnék

– mondta.

Bár az orvosok gyors beavatkozása megmentette az életét, állapota később tovább súlyosbodott. Peternél szepszis alakult ki, amely a szervezet súlyos fertőzésre adott túlzott reakciója. A fertőzés következtében a veséi is elkezdtek leállni, ezért jelenleg dialízisre szorul. Testvére, Marietta elmondta, hogy a család számára különösen megrázó volt a helyzet, mivel 2016-ban egy nővérüket már elveszítették szepszis miatt.

Karácsony környékén a család arról számolt be, hogy Peter állapota lassan javulni kezdett: lekerült a lélegeztetőgépről, de továbbra is kórházi kezelésre és dialízisre szorul. Felesége, Sherri szerint rendkívül nehéz volt férjét ilyen állapotban látni.

Ő mindig erős, pörgős ember volt, és mindent megtett a családjáért. Most csak azt szeretnénk, hogy hazatérhessen hozzánk

– mondta.

A család legfrissebb tájékoztatása szerint Peter továbbra is kórházban van, de állapota fokozatosan javul. A tervek szerint rehabilitációs intézménybe kerülhet, ahol az erejét és mozgásképességét építi majd újra, derült ki a People cikkéből.