Erre figyeljen, ha villamossal közlekedik hétvégén!

Javítják a villamosvágányokat a Móricz Zsigmond körtéren – közölte az MTI. A munkálatok miatt a 19-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, a 49-es, az 56A és a 61-es villamos közlekedése módosul - közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MTI-vel.

Így változik a villamosok közlekedése a hétvégén

Fotó: unsplash.com

Közleményük szerint a 19-es villamos rövidített útvonalon, a Bécsi út-Vörösvári út és a Szent Gellért tér-Műegyetem között közlekedik; a 41-es villamos a Bécsi út-Vörösvári út és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között jár, de a Móricz Zsigmond körtér és a Margit híd, budai hídfő között módosított útvonalon, az Alkotás utcán, a Villányi úton és a Margit körúton keresztül közlekedik.

A 47-es villamos nem közlekedik, a Városház tér és a Móricz Zsigmond körtér között a meghosszabbított útvonalon közlekedő 61-es villamos pótolja; a 48-as villamos nem közlekedik, a Savoya Park és a Móricz Zsigmond körtér között a 61A villamos pótolja; a 49-es villamos nem közlekedik.

Az 56A villamos rövidített útvonalon, Hűvösvölgy és a Szent Gellért tér-Műegyetem között jár;

A villamosok helyett 49-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Deák Ferenc tér között.